Terminal de Palpalá, sin seguridad e infraestructura

El estado que presenta la nueva terminal de ómnibus de Palpalá, ubicada en el acceso a la ciudad, frente a las "Aguas Danzantes", es motivo de preocupación de quienes concurren por consultas o viajes, dada la inseguridad que presenta en sí, por falta de efectivos policiales en el lugar y el deterioro de la estructura que la misma tiene, donde el sector destinado a los pasajeros que esperan en ella está prácticamente a la intemperie.

En esta época invernal, pasajeros y trabajadores sufren el frío de las noches y las mañanas de la ciudad de Palpalá.



El problema no es nuevo, señalaron los usuarios que llegan al lugar, para comprar pasajes o para esperar las unidades de transporte. La falta de una correcta iluminación y de personal policial que custodie la zona fueron motivos de situaciones indeseables, ya que se produjeron arrebatos a los mismos pasajeros que esperaban las unidades de transporte en las que debían viajar.

Por otra parte, en el lugar se habilitó un cajero automático, en los que muchos que extrajeron dinero terminaron siendo objeto de robos, por cuanto los "dueños de lo ajeno" esperan agazapados a que salgan del cajero. "No solo roban, en muchos casos se presentaron situaciones de violencia en el lugar, sin que nadie nos proteja", señalaron quienes frecuentan la terminal.

"Estamos desprotegidos, primero por las instalaciones destruidas, donde si llueve no hay donde refugiarse. La estructura que nos protegía no está, la iluminación no es correcta y la falta de policías en el lugar se traduce en una zona liberada", señalaron quienes trabajan y los pasajeros que utilizan la terminal.

La estación está ubicada en adyacencias al barrio Santa Bárbara, de donde vecinos del lugar comentaron su preocupación por poca seguridad que existe en el lugar y el riesgo que representa para quienes viajan por trabajo o estudio y se presentan situaciones de arrebatos, sin que nadie los auxilie, dijeron.

En relación a la estructura en el sector diseñado para que los pasajeros esperen la llegada del colectivo que los llevará a destino, en la parte superior presentó durante mucho tiempo un marcado deterioro, hoy es inexistente. "Están prácticamente a la intemperie, lo que se torna mucho más incómodo en épocas de mucho frío y cuando llueve, puesto que el agua ingresa por debajo, dejando los pisos intransitables, y por arriba por la falta de las estructuras que ya no existen".

Se supo que los reclamos fueron numerosos para mejorar las condiciones del lugar, pero las respuestas "duermen el sueño de los justos". Nadie tomó intervención en el tema, por lo que las condiciones siguen siendo peligrosas, desprotegidas e incomprendidas por parte de las autoridades comunales, quienes desoyen los pedidos de una comunidad toda que pide soluciones a estos problemas.