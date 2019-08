Dedicatoria de Alfaro

El entrenador de Boca Juniors, Gustavo Alfaro, eligió dedicarle la clasificación a cuartos de final de la Copa Libertadores ante Athlético Paranaense "a Diego Maradona, porque le envió un lindo mensaje al plantel antes del partido".

"Le quiero de dedicar este triunfo y esta clasificación a Diego Maradona, que nos envió un lindo mensaje antes del partido a la concentración, y le digo que lo esperamos por acá ya que esta es su casa", enfatizó Alfaro en el arranque mismo de la rueda de prensa post triunfo por 2 a 0 sobre el conjunto brasileño y la consecuente clasificación a los cuartos de final en los que se medirá con el ecuatoriano Liga Deportiva Universitaria, de Quito.

"Nosotros nunca nos quedamos detenidos en pensar en la clasificación con el 1 a 0 y salimos a rematar el partido. Fuimos por eso, aunque recién lo pudimos concretar en el descuento. Por eso este partido lo jugamos con intensidad y agresividad, pensando siempre en conseguir la victoria como si fuera imprescindible para clasificarnos", manifestó posteriormente el técnico, ya metido en el análisis del encuentro.

Luego eligió analizar el proceso que llevó a Boca a esta clasificación copera. "Para encarar este semestre tuve 30 días para trabajar y eso es importante para que el equipo y el juego empiecen a aparecer, algo que no fue posible en el anterior. Ahora pretendemos insuflarle al grupo un ADN que es el que queremos para este plantel", describió. "Parte de la idea es que no solamente corran los chicos que habitualmente lo hacen, sino también jugadores como Mauro Zárate o Alexis MacAllister, que ya entendieron que es lo que necesita el equipo", advirtió.

"Y eso fue muy bueno porque la verdad que esta fase me tenía muy preocupado, ya que enfrentábamos a un equipo con el que habíamos tenido problemas en la fase de grupos y ahora nos tocaba cruzarnos en una instancia que bien podría haber tenido standard de semifinal", analizó. En cuanto a la partida del uruguayo Nahitán Nández, que se despidió anoche de Boca para incorporarse al Cagliari italiano, también Alfaro se expresó sin tapujos. "Me duele mucho que se vaya, porque le aportaba mucho al equipo. Me dijo en la semana que le iba a costar mucho irse de Boca y yo le respondí que se fuera al Cagliari, pero que antes nos dejara en cuartos de final. Y cumplió".