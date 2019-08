Denuncian al organizador del evento "Conimex" por estafa

CONIMEX 5 / EL EVENTO SE REALIZÓ EL FIN DE SEMANA EN EL COLEGIO DEL SALVADOR, CON NUMEROSOS INCUMPLIMIENTOS.

El fin de semana pasado, se realizó en la provincia "Conimex Vol.5", un evento de dos jornadas en el que se presentaría el elenco de dobladores, para Latinoamérica, de la conocida serie animada Dragon Ball Z. Si bien los actores arribaron a la provincia, la mayoría de las actividades previstas no se cumplieron ya que, según denunciaron los artistas, "no se les pagó el cachet", y hubo una serie de incumplimientos por parte del organizador. Los damnificados fueron numerosos, por lo que realizarán una denuncia formal, exigiendo además un resarcimiento.

Si bien trascendió que desde la organización se habría reintegrado parte del dinero de las entradas, muchos no lo recibieron.

Lo que debería haber sido una fiesta para los amantes del animé, terminó en un mal momento, dejando un sabor amargo para los numerosos fans que esperaban con ansias poder ver a los dobladores de las voces de sus personajes favoritos. Y es que pese a haber pagado las entradas, que iban desde los $500 hasta los $1.500, muchos de ellos, ni siquiera pudieron ver el show.

Pero lejos de quedarse de brazos cruzados, los damnificados se organizaron y prevén realizar una denuncia colectiva en contra del organizador, pidiendo además que se les reintegre, al menos, la mitad del valor de cada entrada.

Camila Lemir, una de las afectadas, relató lo sucedido, dejando entrever que "desde el comienzo hubo estafa y una mala organización".

Según contó, el sábado se desarrolló todo con normalidad, y se cumplió con lo anunciado. "El problema fue el domingo. Por la mañana, la conferencia de prensa con los actores a la que accedían quienes habíamos pagado las entradas Gold de $1.500, se suspendió para la tarde. Por la tarde, al momento de saludar a los actores y sacarnos fotos comenzó el problema. Primero dijeron que sólo podían hacerlo quienes habían comprado las 100 primeras entradas Gold. Igualmente daban prioridad a los que iban con plata en mano y pagaban aparte $500. Había una pésima organización", relató.

Por la insistencia de la gente, finalmente algunos pudieron acceder a la foto o video, pero aún así tuvieron que pagar aparte. "Hubo mucho incumplimiento, por ejemplo nos dijeron que no se podía optar por el video, solo foto con el actor, al último directamente hicieron fotos grupales de a diez personas. También habían prometido sorteos que no se hicieron", señaló la joven y contó además que "en un momento, el organizador subió al escenario y asumió la responsabilidad y dijo que no les pudo pagar a los actores, pero después se borró; la gente estaba muy molesta".

Tras lo ocurrido, el artista René García grabó un video confirmando la estafa, tanto a ellos como a los fans, y advirtieron que iniciarán acciones legales contra el organizador.