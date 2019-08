Paulo Londra actúa el 2 de noviembre en el Hipódromo de Palermo

Paulo Londra, el artista argentino del momento, anunció uno de los conciertos más esperados del año en Buenos Aires: el próximo 2 de noviembre en el Hipódromo de Palermo, dentro del marco del HomeRun Tour, su gira tras el lanzamiento de su primer álbum. Los sectores no tardaron en agotarse. Pero, para alegría de sus más fieles seguidores y fanáticos, se abrieron nuevas entradas a la venta en Platea, Campo Vip, y Campo General.

La gira de Paulo Londra comienza en su ciudad natal, el 7 y 8 de septiembre en el Orfeo Superdomo (Córdoba), donde agotó en solo horas ambos conciertos, luego seguirá por Chile el 3 de octubre donde ya tiene agotado el Movistar Arena, del 11 al 20 de octubre recorrerá España, para llegar luego al Hipódromo de Palermo el 2 de noviembre.

El cantante que ha conquistado a fans en todo el mundo y continúa liderando los rankings con millones de reproducciones en spotify y plataformas online, ahora arrasa con un éxito rotundo en la venta de tickets para la gira presentación de su ábum debut.

A pocas semanas del lanzamiento de Nothing On You, el tema para el álbum de colaboraciones de Ed Sheeran, Paulo Londra se prepara para ofrecer un gran show en Buenos Aires.

HomeRun es el primer álbum del cantautor argentino, considerado el artista con más streams en Argentina, y uno de los más escuchados en Latinoamérica y España. Paulo lidera el crossover del género con un sonido propio y una voz que refresca la escena de la música urbana. El álbum ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

Este trabajo está compuesto por 18 temas, todos escritos por Paulo, y entre los que se encuentran éxitos tales como Adán y Eva, canción que se ha convertido en un éxito global alcanzando el puesto #10 en el chart global de Spotify, o Tal Vez, la cual ya superó las 110 millones de views en YouTube. El álbum cuenta con colaboraciones de artistas internacionales como De La Ghetto, Justin Quiles y Lenny Tavarez.