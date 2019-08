Por medio del área "Jóvenes de Pie" que posee la organización "Barrios de Pie" en nuestra provincia llevan a cabo una colecta solidaria que destinarán a niños que asisten a los merenderos que ellos respaldan.

Para ayudarlos se pueden comunicar al Facebook: Jóvenes de Pie Jujuy. O mediante el número de teléfono: 388-154436699

Se encuentran juntando ropa en buen estado, juguetes y golosinas. Son alrededor entre 25 y 30 instituciones que funcionan en diferentes localidades de Jujuy y a cada una de ellas asisten alrededor de 150 chicos.

Al respecto, Maylen Ramírez integrante de esta área, mencionó, en diálogo con El Tribuno de Jujuy que "no importa de qué estación sea la ropa, lo que si pedimos es que esté en condiciones. Y no juntamos solamente para pequeños porque también a los merenderos van los padres, tíos y abuelos de los chicos".

Estarán recibiendo donaciones en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, los lunes, miércoles y viernes de 9 a 12 y de 17 a 19. Colocarán un stand en el patio que está frente al bufete.

En caso de no poder asistir allí para dejar la colaboración, explicaron que pueden hacerlo comunicándose mediante la página de Facebook: Jóvenes de Pie Jujuy. O mediante el número de teléfono: 388-

154436699. También extendieron la invitación para las personas que quieran sumarse a este espacio.

Al respecto, indicó que "no vamos a realizar un festival porque son muchos los merenderos que están dentro de la organización, todo depende de la ayuda que nos brinde la sociedad. Una vez juntado todo vamos a organizarnos para llevar a cada institución".

El área "Jóvenes de Pie" abrió sus puertas hace un mes, "empezamos con la parte solidaria llevando café y pan a los que están en situación de calle. Hicimos una colecta de abrigos también que se las destinamos a ellos. Están sumando más actividades de a poco", añadió.

Mucha pobreza

Por su parte, Nicolás Gutiérrez, otro de los integrantes de "Jóvenes de Pie" comentó que "realizamos esta labor porque vivimos en una provincia con un 47,58% de pobreza según un informe del Centro de Investigaciones Participativas en Políticas Económicas y Sociales, lo que representa 114.900 niños y adolescentes de 0 a 17 años pobres y donde 24.044 niños y adolescentes de 0 a 17 años son indigentes, eso equivale a 4 estadios de Gimnasia de Jujuy llenos, también equivale a 3 veces la cantidad de gente que fue a peregrinar este año a Punta Corral".

En ese sentido, aseguró que "en Jujuy semanalmente se abren merenderos y comedores, donde los niños reciben quizás su único alimento diario, se hace más difícil brindarles un pequeño festejo ante tanta pesadumbre. Es por eso que solicitamos a la comunidad a colaborar con un juguete para que nuestros niños puedan tener un agasajo, ya que también el jugar y divertirse es un derecho de la infancia".

El mensaje para los jóvenes es "que se acerquen, conozcan, porque hay una parte que no nos informan sobre todo lo que pasa. Yo desconocía muchas problemáticas hasta que me acerqué y aprendí sobre derechos o leyes de personas que no los conocen. Está bueno participar en diferentes causas", agregó.

Se parte "de esta colecta y ayúdanos a contribuir con nuestra niñez, donde sus sonrisas serán la mejor recompensa", finalizó diciendo, Fabián Urbina, otro integrante.

Un importante trabajo social y solidario

“Jóvenes de Pie” realiza diversas actividades en nuestra provincia a fin de crear espacios de participación juvenil en diferentes problemáticas que azotan a esta población como ser adicciones, pobreza o exclusión social.

También participan en marchas, “el 27 de agosto nos vamos a sumar al pedido nacional en contra del ’gatillo fácil’, nos vamos a concentrar en plaza Belgrano desde las 17. Además estamos apoyando a los estudiantes de escuela de oficio que le sacaron el boleto del Begu y estamos con alumnos del Instituto "Tito Guerra’ que tuvieron un problema similar”, remarcó Nicolás Gutiérrez.

Asimismo, afirmó que “nos sumamos a todo lo que tiene que ver con los jóvenes y la educación. Participamos en todas las causas que van surgiendo en la provincia y a nivel nacional también”.

Explicaron además que dentro de “Barrios de Pie” hay otras áreas como ser de salud, de género, de baile, con las cuáles llevan a cabo tareas en conjunto.

Preocupación

“Desde "Jóvenes de Pie’ notamos con gran preocupación que quienes más sufren estos embates económicos son los sectores vulnerables de la sociedad, que sumidos en una pobreza y marginalidad están condenados a ser más pobres, mientras los sectores ricos se benefician en esta timba financiera. Sumado a este clima de incertidumbre, es palpable ya los aumentos de precio en las góndolas de supermercados, la suba de los servicios básicos, como la luz, el gas y el transporte, todo esto en un contexto de una economía totalmente dolarizada”, sostuvo Maylen Ramírez.

Siguió diciendo que “es por eso que instamos a que el gobierno reflexione y de respuestas claras ante esta crisis que afecta al pueblo trabajador, no podemos tolerar más la irresponsabilidad de este gobierno que castiga a millones de argentinos que viven en extrema pobreza”.