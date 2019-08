Investigan denuncias contra exintendente

Pablo Mendoza, presidente del Concejo Deliberante tilcareño, nos atendió en su despacho para informar que "el próximo miércoles tienen que presentarse los asesores legales del municipio ante este cuerpo. En el mes de agosto nos enviaron unas denuncias en contra del señor Félix Pérez, exintendente de Tilcara, que ya estaría en juicio por malversación de fondos".

Mendoza dijo que "esa elevación también nos interpela diciendo que los ediles no habríamos trabajado bien. Se habla de un dinero que se envía a la Red de Teatro, sobre lo cual investigamos en el 2016, sabemos quién ha cobrado, de qué banco, qué día, pero no sabemos si los bienes que se tenían que comprar existen o no en la Municipalidad. Fue un dinero que llegó entre los años 2013 y 2014".

Mendoza agregó que "de la existencia de estos bienes no sabemos nada porque quien nos tiene que dar la información es el municipio. Por cuestiones de campaña política, cuando las elecciones para intendente, pretendían que el Concejo Deliberante tome cartas en el asunto, cosa que no corresponde, como sancionar a exfuncionarios o a empleados municipales de la gestión de Félix Pérez".

Explicó que "no es nuestra función. Es potestad del ejecutivo, y a raíz de que estos abogados nos piden que veamos estos juicios que tiene el municipio, los llamamos a la sesión del próximo miércoles. Deberían sustanciar su denuncia y también darnos a conocer qué otros juicios tienen. Según el último presupuesto, hay una deuda pública de $ 8.000.000, y tenemos que saber si se incrementó, si se ha ido pagando".

Nos dice que "se habla de una denuncia penal contra Félix Pérez, pero los letrados del municipio son quienes tienen documentación y la denuncia se debió haber hecho cuando entraron a la Municipalidad. Nos piden sumario administrativo a funcionarios y empleados municipales a quienes no se sanciona, sino que se los premia adscribiéndolos a otras funciones de nivel provincial". Agrega que "a eso se suma que se quiso hacer entrar un documento, presentado por la concejal radical Sonia Pérez, pidiendo el pase a archivo de todos estos pedidos de los abogados, lo que significaría que no podamos avanzar en el tema".

En cuanto al juicio político iniciado contra el intendente reelecto, Ricardo Romero, nos dice que "sigue con la medida cautelar que impuso la Justicia provincial, por lo que está paralizado. Yo hice una denuncia penal por Asociación Ilícita, y sobre ello tampoco tengo respuesta. Quiero convertirme en querellante para aportar más pruebas, y la Justicia no avanza. Estamos esperando porque consideramos que el trabajo de investigación fue bien hecho, sólo que fallamos en las formas, y por muy pequeños errores nos ponen la cautelar".

También contó que "se está tratando un proyecto de ordenanza de mi autoría, que trata de un Boletín Oficial Municipal. Entendemos que es una deuda que tenemos con los vecinos, porque no tienen información de las diferentes ordenanzas ni de los decretos, de los convenios que realiza el municipio. Se trata de la información pública necesaria, sobre todo el accionar del legislativo y del ejecutivo".

El concejal aclaró que "desde el mes de enero, el Concejo no recibe el presupuesto. De este modo no podemos publicar las ordenanzas que emitimos, como una que se votó el año pasado referida a la Feria de Manualeros y Artesanos, que se habilitaría una vez al mes, y aunque no tuvo veto del señor intendente, no se pone en práctica, y los vecinos no lo saben. Y como esta, muchas otras ordenanzas".