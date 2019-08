Jujeños marcharon pidiendo justicia por Luquitas Hansen, el chico golpeado por su cuidador

Decenas de personas decidieron marchar y hacerse eco por la causa que conmovió a todos los jujeños hace algunos días, cuando se dio a conocer un video donde Lucas Hansen era agredido de la peor forma por su cuidador, quien ahora se encuentra detenido.

En la puerta del Ministerio Público de la Acusación, familiares de Lucas Hansen, amigos y personas preocupadas y horrorizadas por lo sucedido, decidieron marchar pidiendo justicia contra el cuidador Víctor Piñedo, quien agredía constantente al joven discapacitado y le robaba plata a familia.

Federico Hansen, hermano de Lucas, llevó adelante la convocatoria y dejó en claro que esto no puede volver a pasar nunca más, no solo con algún familiar, sino con todas las personas que sufren alguna discapacidad. “Esta vez nos tocó adentro de nuestra casa, con una persona que nosotros confiamos y nos pagó de la peor manera y con la persona que más queremos, por eso no podemos permitir que estas cosas sigan ocurriendo, no solo con nosotros, sino con todas las personas con discapacidad que sufren estas monstruosidades”.

En medio de la puerta del MPA y visiblemente emocionado por el apoyo que recibió de todos, Federico, habló sobre las atrocidades que vivió su hermano durante todo un mes por parte de Piñedo. “Una persona que sabía perfectamente lo que hacía, ya que ponía la almohada justo debajo de él para no dejarles marcas y que no se escuchen los ruidos, no puede tener un trato igualitario en la justicia y tiene que haber un caso especial para que sea juzgado y se lo castigue como corresponde”.

Por último, el hermano de Luquitas afirmó que “el objetivo de esto es marcar un precedente para todas las familias y la sociedad, ya que una medida ejemplar para esta persona va a servir para concientizar a todos para que nunca más haya violencia contras las personas que sufren alguna discapacidad”.