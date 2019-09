"Hay que avanzar sin sentidos, sin homologarse, sin querer ser iguales"

Mabel Sánchez participó ayer de un conversatorio multidisciplinario en el que participaron profesionales de la salud, de trabajo social, comunicadores, artistas y alumnos de las carreras de la Universidad Católica de Santiago del Estero. En esa oportunidad de abordó desde la diferentes aristas la prevención del suicidio. Los profesionales coincidieron en fortalecer los vínculos sociales para generar redes de contención que permitan reducir los índices de esta flagelo que afecta a la provincia de Jujuy.

La especialista en Salud Mental su visión sobre la actualidad y también su experiencia en el trabajo de prevención y postvención en casos de suicidio.

-¿Como se viene trabajando desde la asociación "Apostando a la vida" en la prevención del suicidio en nuestra provincia?

-Vengo trabajando mi investigación sobre casos de suicidios en Jujuy desde el año 1998. En aquella época armé gracias a la institución en donde estaba la primera base de datos de la provincia de Jujuy. Consistía en un formulario que se enviaba a todas las provincias mediante la Policía porque era la única forma de llegar a todos y obtener los datos. El ministerio de Salud durante dos gestiones de Gobierno no quiso contribuir con la distribución del formulario, si conté con la colaboración de los enfermeros, los docentes y personas de Poder Judicial. Podíamos tener un mapa de lo ocurría en al provincia.

En Jujuy el flagelo comenzó a estudiarse con los casos de adolescentes, después fuimos analizando los casos en jóvenes y personas de mayor edad, una franja etárea de la que nadie habla. Y es una franja etárea también muy comprometida. Atendí gente que había hecho intentos, no solo porque había que atenderlos en la urgencia sino también porque se estaba formando la asociación y buscábamos abordar la problemática en todos sus aspectos. También hice los estudios de las autopsias psicologías, que son los estudios en los que se busca la causal de muerte en las personas que supuestamente cometieron suicidio. Es por esta razón que al estudiar los casos interviene la Policía ya que toda muerte debe ser investigada si sucede fuera del área hospitalaria. Cuando ocurre en los hospitales son los médicos los que certifican la muerte pero si ocurre en otros ámbitos se abre una investigación.

-En el conversatorio planteó la necesidad de dejar de buscar el sentido a la vida, ¿a que se refiere con esta afirmación?

-Hay un planteo un punto de tensión sobre cómo es o debe ser la forma de vida de una persona. Cuando en realidad si hay algo que se pierde mas rápido es el sentido y la esperanza. Esto es muy habitual de encontrar en las personas que comenten intentos de suicidio. Están tan metidos con esto, pensando en que hay que darle sentido a la vida. En pensar que ¿como es posible que vos tenés 15 y 17 tenés que tener un sentido. Qué tenés que hacer esto o lo otro. Además hay una visión ingenua de la vida. Se cree que "si se es joven hay que ser feliz", "si sos adulto que tenés que tener todo solucionado" y "si sos viejo te tenés que aguantar tu vejez". Cada momento de la vida conlleva sus situaciones y no hay sentidos fijos. A propósito del conversatorio entre en internet y me apareció en la búsqueda artículos como "10 formas para ser feliz", "32 formas de vivir mejor", la gente muchas veces prefiere eso, prefiere los slogans y prefiere la recetas.

Estamos entre "el hombre lobo del hombre", es un frase popularizada por un filosofo en libro sobre Vietman. En ella se resume que como es la situación y lo vivimos en todos los momentos de la vida.

Cuando queremos cruzar un semáforo vemos el peligro, porque seguro que uno avanza sin importarle el otro. No les importa, nos les interesa la vida porque no se puede decir que no conozcan las normas de tránsito y que no sepan que deben disminuir la velocidad y que hay que parar. O el trato que uno se dispensa a otro o las condiciones en las que los que tienen poder tienen a los que no lo tienen. Todas esas situaciones muestran la realidad que vivimos y es ahí donde hay que pensar que uno debe vivir sin esperar nada del otro. Uno debe avanzar sin convertir situaciones traumáticas en monolitos, sino trabajar en ellas para avanzar y avanzar sin sentidos, sin homologarse , sin querer ser iguales a todos los demás.

-Dijo que es ingenuo es pensar que la vida tiene un solo sentido...

-El desafío es ver cómo podemos dejar de responder a esos pedidos o imposiciones de que todo tiene que tener sentido. Esas imposiciones que dicen que si has llegado a determinada edad tenés que tener ciertas cosas y si no la tenés es inaceptable. esas imposiciones que dicen que te tenés que preguntar qué sentido tiene tu vida. Es como que ya esta algo destinado a que la vida de cada uno tiene que ir por determinado camino. Esto de preguntarse cual es el sentido es también una forma de aplastamiento de la singularidad de cada uno. Cuando en realidad creo que tenemos que pensar que estamos ahí y veremos como vamos después y poder manejarse en el sin sentido, esa es la cuestión, poder manejarnos desde otra posición.

-¿Los suicidios están siempre vinculados con cuadros de depresión?

-Hay estudios que dicen que sí, que tiene que ver, pero no todas las veces. Y hay otros estudios que no correlacionan la afectación. No necesariamente hay afectación mental para que se produzca el suicidio. Es una cuestión clínica en la que hay que trabajar.

-¿Cuál es el rol de los diferentes estamentos de la sociedad en el trabajo de prevención?

-Uno de los trabajos que se realiza desde el área de la salud es justamente que la gente vaya reconociendo con que recursos cuenta, de qué manera se maneja , cuales son sus instrumentos. En este sentido que se propone que debe tener la vida, cada uno debe encontrar que es lo mejor para si mismo y no estar en una permanente exigencia. El suicidio es un síntoma social.

También están los otros casos que son personas que han tenido intentos de suicidios y hay que trabajar en ellos.

-¿Cree que se debe hablar de suicidio en los medios, sirve hacerlo?

-Depende de las subjetividades, creo que mientras se menos se hable, esto se va ir relativizando y la gente va ir resolviendo de otras maneras estas situaciones. Y también lo que hay que ver es como es la mejor manera de abordar la problemática.

