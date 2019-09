Gimnasia quiere volver con los tres puntos a Jujuy

Un "lobo" suelto en Capital Federal. Hoy desde las 15.30 con el arbitraje de Julio Barraza, Gimnasia y Esgrima visitará a Defensores de Belgrano en plena Capital Federal en el marco de la quinta fecha de la zona B en la Primera Nacional.

Si bien no viene de una victoria, el ánimo de los jugadores, del cuerpo técnico, de los utileros, del cuerpo médico, en fin, de todo el club "albiceleste", viene en alza. Es que la muy buena imagen mostrada ante el candidato Tigre el domingo cuando se empató sin goles en el estadio "23 de Agosto" dejó a todos conformes y con ganas de progresar fecha a fecha, de pelear bien arriba.

Hasta los hinchas golpearon sus manos aplaudiendo al plantel de Gimnasia pese a no conseguir los tres puntos de local en un claro mensaje de confianza a los dirigidos por Marcelo Herrera.

Ahora bien, esta tarde, el "lobo" deberá respaldar toda esa confianza, ese buen estado de ánimo con un gran partido hoy en el que pretende volver a la victoria.

La misión no será fácil, enfrente estará el "dragón" que viene de derrotar a All Boys por lo cual su ánimo también está alto.

Gimnasia tendrá una baja sensible en el duelo de hoy. Matías Córdoba no jugará. Pese a sus ganas de recuperarse del esguince de tobillo leve que padece, el sampedreño no está óptimo y en su lugar aparecerá Ulises Virreyra, otro jujeño, para acompañar en la zona más ofensiva de la cancha a Gonzalo Castillejos. El resto del equipo será el mismo que igualó la fecha pasada ante el último campeón de la Copa de la Superliga.

Alejandro Frezzotti, mediocampista del "lobo", en diálogo con El Tribuno de Jujuy durante la semana explicó que "entiende" la ilusión que tiene al hincha de Gimnasia por el buen arranque de campeonato que está haciendo el equipo. No obstante el cordobés es consciente de que queda mucho camino por recorrer en un campeonato que otorgará dos ascensos.