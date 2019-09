Lanata defendió a Brancatelli después del escrache viral

El periodista y militante kirchnerista, Diego Brancatlli, fue escrachado días atrás por una mujer a través de las redes sociales, mientras estaba en un comercio en Miami, Estados Unidos, donde disfruta de vacaciones junto a su familia.

En el video, una mujer increpó al periodista y panelista, cuestionándole en reiteradas ocasiones "¿qué haces acá?". Al tiempo que le dijjo "Miami no es Nac & Pop, pero como les gusta".

La grabación, rápidamente se viralizó en las redes sociales y generó el repudio de mucha gente ya que en el video, la mujer que filmó, no dudó en hacerlo cuando el periodista estaba con su hijo menor de edad.

Tal fue la situación que, hasta el propio Jorge Lanata se expresó a favor del periodista kirchnerista, en medio de su programa en radio Mitre, Lanata sin filtro, el periodista comentó: "¿Cuál es el problema de que Brancatelli viaje a Miami? Si labura y paga sus impuestos, que viaje a dónde quiera. No podemos ser tan idiotas".

Por la noche, el mismo Brancatelli salió a hablar en Intratables: "[La mujer] buscó una reacción y me siguió por todo el comercio y yo no reaccioné. Por adentro te saca una ira y te provoca bronca. Viralizó algo que no existió".

Además, luego de aclarar que estaba en un local donde casi todo sale un dólar, explicó: "Yo trabajo para viajar y es una de las pasiones de mi vida. Trabajo todo el año".