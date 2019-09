Una sobremesa amena, para interiorizarse y conocer todo sobre Jujuy

Ivanka Trump no para de sorprender a propios y extraños en su visita oficial. Aprovechó la sobremesa, para preguntar todo en referencia a nuestra provincia.

Si está o no dentro del protocolo no se sabe. Pero lo concreto es que Ivanka Trump no dejó pasar la oportunidad de saber y conocer todo lo que se refiere a Jujuy.

La asesora de la Casa Blanca, aprovechó la sobremesa tras el almuerzo en Purmamarca en el Hotel Manantial del Silencio, para preguntar todo y a todos sobre nuestra provincia.

Los temas de su interrogatorio, por decirlo de alguna manera, pasó por cuestiones culturales, geográficas, culinarias e incluso políticas.

Con mucha soltura y confianza, Ivanka se prestó a dialogar con los presentes y de paso, conocer más sobre Jujuy.