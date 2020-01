Detectan instructores físicos sin preparación

Por Luis Caravallo. El crecimiento de la actividad física en los gimnasios y plazas de la provincia es muy notorio, por lo que muchas personas no sólo entrenan en esos espacios sino también en cualquier lugar, en especial al aire libre. Ante ello, se llamó a tener precaución por la actividad que se realizan, ya que se vienen registrando casos en los que la persona a cargo no tiene la capacitación necesaria.

La Cámara de Gimnasios y Afines de Jujuy busca capacitar a los instructores físicos para que cumplan mejor con su trabajo.

Es que muchas veces, se deja en forma de reemplazos en estos espacios deportivos, particularmente en el verano, a personas que entrenan por si mismas a cargo de aquellas que quieren empezar una rutina. Sin embargo, no se toma dimensión de las consecuencias negativas que puede tener eso.

Desde la Cámara de Gimnasios y Afines que se formó en Jujuy el año pasado, buscan que los preparadores físicos estén capacitados para dar las indicaciones de ejercitación. Su principal tarea será de que haya un mayor control sobre estos casos. La entidad aún tiene carácter provisorio y espera tener su aprobación legal este año.

Quienes integran este espacio son Gustavo Caliva, como presidente, Juan Aguirre, vicepresidente; Manuel Martín, Carina Murillo, Silvana Garzón, Vanesa Guerra, Juan Apaza, Noelia Zerpa, Marcelo Federico, Facundo Albarracín, Juan Ignacio Aguirre, David Fernández, Pablo Fernández y Ariel Mur. Todos ellos son propietarios de gimnasios.

Facundo Albarracín, miembro de esta Cámara, en dialogo con El Tribuno de Jujuy, explicó que "hay casos en que la persona no se formó pero tiene conocimientos, y lo más grave que puede ocasionar es que algún asistente al gimnasio se lesione y pueda quedar con secuelas para toda la vida. Justamente desde la Cámara se va a exigir la adecuada preparación de los instructores, como condición de integrar la misma"

"Formar parte de esto es muy bueno. Nos juntamos para que se realicen controles, más que nada, y capacitaciones para todos los instructores de la provincia. Se notó que hay muchas irregularidades a la hora de dar clases. Por ejemplo, hay muchos instructores que están dando clases al aire libre y tal vez, simplemente, es gente que entrena en gimnasios y se quieren dedicar a entrenar gente" añadió Albarracín.

Este grupo se formó en el mes de agosto del 2019. Aunque no dieron las precisiones de cuándo empezarían con las capacitaciones para controlar esta irregularidad que se hace presente en gimnasios y plazas, esperan hacerlo próximamente.

"Es más que nada para llevar un control, para regularizar a las personas, capacitarlas y desde la Cámara de Gimnasios esa es la idea principal y luego con la creación de una entidad que nuclee a todos los gimnasios, esta les pueda brindar las brindar todas las herramientas para la habilitación comercial, seguros y cubrir todas las necesidades que un gimnasio debe tener", comentó Albarracín.

Una necesidad

Las personas que trabajan en los gimnasios tienen que tener una preparación especial para estar al frente de la labor de entrenar físicamente a quienes lo desean. La mayoría son profesores de educación física, en tanto se van capacitando para la especialización en gimnasios.

Hay cursos especiales que realizan algunas capacitaciones específicas, pero únicamente están destinados a los profesores de educación física y deportistas con años de experiencia. Sin embargo, la mayoría de ellos tienen el costo de un arancel y se realizan en lugares distantes, por lo que eso dificulta el interés de poder realizarlo.

Hay que tener en cuenta que las rutinas que se marcan dentro del entrenamiento en gimnasios, la asistencia mínima que se recomienda a los instructores es de tres días a la semana, y que los músculos "descansen" 48 horas. La alimentación debe estar establecida por un nutricionista de acuerdo al objetivo del asistente al gimnasio.

Requisitos para instalar un gimnasio en la provincia

La instalación de gimnasios privados creció en Jujuy. Tal es así que en muchos barrios de la capital y el interior se puede ver que hay uno en cada lugar. Ante ello, para que puedan estar habilitados, se necesitan cumplir ciertos requisitos para el funcionamiento correspondiente.

Los requisitos que se necesitan para instalar un gimnasio son permisos administrativos. No se precisa un profesional a su cargo.

Lo principal que se requiere es tener un espacio físico adecuado. Tiene que tener los planos correspondientes de infraestructura y de luz; luego se requiere la habilitación por parte de la municipalidad en la que se encuentre ubicado. La persona inversora en este ámbito tiene que estar inscripta en Afip y en la Dirección Provincial de Rentas, sumando que debe tener el certificado de libre deuda.

Todos esos permisos son netamente administrativos, no hay una reglamentación específica que requiera la contratación específica de un profesional en el área de actividad física. Esto es algo que se está tratando de cambiar mediante la Cámara de Gimnasios y Afines de la provincia.

Juan Aguirre, propietario de un gimnasio y miembro de la Cámara que los agrupa, comentó que "en el permiso municipal para poder abrir no se exige. En teoría había una ley pero no hay nada que diga que tiene que haber un profesional del área en la apertura de un gimnasio. No hay nada que diga que se tiene que presentar un currículum o un historial de la persona que estará a cargo de una clase de gimnasio".

"Son todos papeles que van de la mano con permisos de bomberos, con sonidos ambientales, salidas de emergencias, un área de requisitos de personas. No es para cortar nada, sino hacer una reglamentación donde todos estemos en regla y podamos trabajar. Además de gimnasios, también en espacios verdes".

Aguirre aseguró que la actividad física está en auge y el entrenamiento al aire libre está "copando" la ciudad, siendo los más concurridos, y las personas que están a cargo, en ciertos casos, son aficionadas de la ejercitación en los gimnasios.

De llegarse a reglamentar este requisito y que hayan personas preparadas específicamente en el área deportiva, sería una fuente laboral más para aquellos que se recibieron de los profesorados de educación física y que no ejercen en los establecimientos educativos.

"Lo que nosotros queremos hacer es ver que haya una reglamentación de nuestra área, que es la actividad física. Que esté comandado por un profesional, que haya un profesor de educación física dentro de la parte donde se brinde cierta actividad física, no sólo en gimnasios, sino también en espacios verdes", añadió Juan Aguirre.

Muchas personas no solo asisten a estos espacios para entrenar. En los últimos años crecieron los entrenamientos en plazas.