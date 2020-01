Un cocinero profesional jujeño en las "ligas mayore

José Valdiviezo es un cocinero profesional de 25 años que logró cumplir su sueño de "llegar a las ligas mayores" de la gastronomía.

Esa pasión que comenzó como un hobbie fue la que lo impulsó a pasar las fronteras en busca de nuevos caminos y oportunidades para su familia, y la que lo llevó al jujeño a ser parte de la cocina del restaurante del hotel Alchimy en la ciudad de Albi, Francia.

Sin darle muchas vueltas al asunto, José Valdiviezo se armó de valor y decidió aceptar una oportunidad laboral en el extranjero.

"Siempre había escuchado que la cocina francesa era como jugar en las ligas mayores. Siempre tuve mucha curiosidad de como sería estar aquí pero lo veía muy lejos de mi alcance, y cuando se me dio la oportunidad no lo pensé demasiado y acepté", contó el jujeño.

Como toda nueva aventura tuvo sus cosas buenas y sus cosas malas. Entre las negativas tener que alejarse de su familia, de su pareja y de su pequeño hijo. "Fue todo un desafío tanto para mí como para mi señora, pero es un riesgo que decidimos correr juntos, y estamos seguros que nos vendrán cosas mejores", dijo.

Y fue un gran acierto. Al jujeño ahora se le presentó la oportunidad de hacer el pase a España, propuesta que aceptó sin dudarlo con el propósito de poder llevar a su familia con él.

Un gran cambio

"En un principio me costó muchísimo, me dieron ganas de volver y de bajar los brazos, hasta me replantee si la decisión que había tomado era la correcta o no. Pero gracias al apoyo de mi familia seguí adelante y comencé a descubrir cosas nuevas para mi carrera, a aprender mucho. Conocí a mexicanos, peruanos y a otros jujeños que me dieron una mano gigante porque al principio estaba perdido y cerrado por el cambio", contó.

"El idioma fue mi principal barrera, pero con actitud y ganas de aprender llegué a conseguir el nivel necesario", contó orgulloso y agregó "fui dispuesto a aprender como un alumno para sacarle el jugo a la posibilidad que tenía en mis manos".

Como todo principiante José Valdiviezo comenzó pelando papas, mollejas de cordero, aprendiendo los nombres de los productos y conociendo la cocina. Actualmente ya se encuentra en la parte de platos calientes como chef de partida, donde prepara salsas, guarniciones, carnes, etc.

El toque jujeño en Albi

Pese a que el jujeño continuará escribiendo su historia pero ahora desde España, un pedacito de él quedará en el recuerdo de sus compañeros de Alchimy. Recuerdos de aquel día en el que aprendieron a hacer y repulgar empanadas, un plato que llegó a ser parte de las entradas de los menúes del mediodía.

El jujeño recordó tentado de la risa aquel tiempo en el que "les enseñamos a ellos a repulgar empanadas. Me llamó la atención que los clientes pedían ensalada para acompañar las empanadas y pedían también cubiertos para comerlas", comentó.

Por último agradeció el apoyo incondicional de su familia que le permitió redescubrirse como profesional y crecer como persona.