Hinchas lanzaron una venta de rifas para comprar el pase de un jugador y así evitar que se vaya

Un millón doscientos mil pesos es una suma habitual para cualquiera de los clubes de Primera División, pero no para el fútbol regional. Ese monto es el que Puerto Comercial de Ingeniero White le pide a Sporting de Punta Alta por el pase de Mauro Sabatini, goleador y hombre clave de los dos títulos en la competitiva Liga del Sur (Apertura 2018 y 2019). Se pensaron ideas para retenerlo y la que ganó la pulseada fue la creación de un bono contribución, vendido y comprado hasta por el propio futbolista. Una historia de amor genuino por los colores.

"Un amigo me lo propuso, lo consulté con el presidente del club (Nestor Hernández) y me dio el ok, pero me comentó que tenía que buscar una agrupación. Desde Ushuaia, el tío de mi novia donó dos televisores para los premios, la gente se copó y hay muchos vendiendo. ¡Hasta yo con tal de quedarme, je!", le cuenta el delantero de 28 años a TyCSports.com en un alto durante su trabajo en una empresa cerealera de la zona. Pero, ¿cuál es la explicación para semejante cariño? Fácil: lo que hace dentro de la cancha.

Después de una pelea con su DT en la institución dueña de su pase a mediados de 2017, encontró su lugar en el mundo en el Rojinegro, parte importante de la ciudad con más de 60 mil habitantes en el sur de la provincia de Buenos Aires. Allí hizo 12 goles y pagaron 70 mil pesos para que se quede en 2018, en el que convirtió otros 18 tantos y logró el título tras 16 años de sequía. En 2019 se repitió la historia: abonaron 100 mil, gritó 28 veces y otra vez levantó la copa. "Así se forjó un cariño mutuo y muy grande con los hinchas", comenta.

Sin embargo, impulsadas por sus grandes actuaciones, las condiciones económicas se incrementaron considerablemente para 2020. "Pidieron 200 mil por un nuevo préstamo y 1.200.000 por la ficha. Está por pagarse la primera suma para que me quede y la obligación de compra por un millón más", cuenta Sabatini. Para recaudar ese millón deberán venderse 10 mil bonos contribución a 100 pesos, a sortearse en la última jugada nocturna de la Quiniela de la Provincia en marzo. ¿Los premios? Dos LED de 32 pulgadas y una camiseta firmada.

Si bien el número que se anhela todavía está lejos, las rifas se venden como pan caliente en la zona y hasta vía internet por el sitio oficial de Sporting. Aparte de oficiar como vendedor, el jugador también las adquiere para financiar su propio sueño, el de seguir ligado al club que conquistó a fuerza de fútbol. "Pienso comprar 10 por mes, unas 30, porque hay tres meses de tiempo hasta el sorteo", revela.

Sin rencores contra Puerto Comercial, al que le agradece porque lo "formaron futbolísticamente y como persona" y "no pusieron trabas para la salida", Sabatini se define como un delantero "de todo el frente de ataque". "No soy ni nueve de área ni juego muy por afuera. Me muevo constantemente", analiza mientras se prepara para seguir con la venta de números. Para los hinchas que los compran, ni los televisores ni la camiseta valen lo que valen sus goles.

Fuente:TyCSport