Piden más profesionales de la salud en Maimará

Aseguran que hay pocos médicos y en vacaciones no hay reemplazos. Tampoco se garantizan las guardias en los Caps.

Vecinos y representantes que componen la mesa de trabajo del hospital "Dr. Miguel Ángel Miskoff" de la localidad de Maimará manifestaron su preocupación por la falta de profesionales médicos y de enfermería para mantener el normal funcionamiento de los diferentes servicios de salud tanto en el hospital como en los puestos de salud de la zona.

En la mañana del lunes mantuvieron una reunión con la directora general ejecutiva regional de la Quebrada, Cristina del Valle Carandino, donde además asistieron el presidente del Consejo Deliberante de Maimará, Manuel Ortega, los concejales Javier Quispe, Javier Ávalos, personal del hospital y miembros de las comunidades.

En la misma expresaron la preocupación por el funcionamiento del hospital y luego emitieron un comunicado en el que señalaron que "los problemas son serios, 17 cargos se perdieron por jubilaciones, decesos y traslados. No se cubren por la situación de emergencia de la provincia ni siquiera con contratos y son necesarios para un normal funcionamiento. En el caso del plantel médico la situación es grave, contamos solo con cinco profesionales. Algunos están tomando vacaciones reglamentarias pero no hay reemplazos. Los médicos que están son sobre exigidos con las guardias y no se garantizan guardias en los Centros de Atención Primaria de la Salud (Caps)".

Asimismo, advirtieron que "en el caso de Purmamarca con gran afluencia de turistas no hay guardias suficientes. El sector de enfermería cumple su trabajo hasta las 20. Quedan los médicos de guardia solos, cuando no hay guardias permanece cerrado. Es contradictorio que en un pueblo promocionado para el turismo no cuente con servicios de salud adecuados".

Por otra parte, ratificaron que "el hospital debe tener médicos en todas las áreas, se insistió en el nombramiento en pediatría y ginecología, pero no hay quien maneje el ecógrafo. Deben derivar las pacientes a Humahuaca o a servicios privados. También en odontología necesitamos más profesionales, están dando pocos números y quedan muchos sin atender".

Además plantearon la necesidad de que se valide a esta mesa de trabajo, creada por iniciativa del propio Ministro de Salud y ratificaron su importancia como apoyo al hospital y transmisora de las necesidades de las localidades. También sostuvieron que la directora del hospital atendió con buena predisposición lo requerido y se comprometió a gestionar nombramientos de profesionales y analizar las necesidades de los Caps.

Finalmente, comunicaron que los concejales solicitarán una audiencia con el Ministro de Salud, Gustavo Bouhid y que de no prosperar este pedido acudirán a la comisión de Salud de la Legislatura.