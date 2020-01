Este viernes arranca la Superliga

La Superliga del fútbol argenitno vuelve este viernes y tiene a River y Argentinos Juniors como punteros pero con poca diferencia de puntos respecto de sus escoltas lo que hará esta 17º fecha y el cierre del torneo más apasionante aún.

Cabe destacar que esta parte del torneo cuenta solamente con 7 fechas por lo que el 24 de marzo ya se conocerá al nuevo campeón.

La fecha número 17 tendrá los siguientes encuentros:

Viernes: 17.35, Aldosivi vs. Lanús (TNT Sports). Árbitro: Pablo Echavarría. 19.40, Gimnasia vs. Vélez (Fox Sports Premium). Árbitro: Patricio Loustau. 21.45, Rosario Central - Huracán (Fox Sports Premium). Árbitro: Nicolás Lamolina. 21.45 Unión vs. Argentinos (TNT Sports). Árbitro: Andrés Merlos.

Sábado: 17.35 Arsenal vs. Newell’s (Fox Sports Premium). Árbitro: Ariel Penel. 19.40, San Lorenzo vs. Estudiantes (Fox Sports Premium). Árbitro: Pablo Dóvalo. 19.40, Central Córdoba vs. Colón (TNT Sports). Árbitro: Silvio Trucco. 21.45, Godoy Cruz vs. River (TNT Sports). Árbitro: Mauro Vigliano.

Domingo: 17.35, Banfield vs. Patronato (TNT Sports). Árbitro: Fernando Rapallini.

17.35, Defensa vs. Talleres (Fox Sports Premium). Árbitro: Nazareno Arasa. 19.40, Racing vs. Atlético Tucumán (TNT Sports). Árbitro: Néstor Pitana. 21.45, Boca Juniors vs. Independiente (Fox Sports Premium). Árbitro: Fernando Echenique.