El reconocimiento dio positivo para Máximo Thomsen y Enzo Comelli

Fernando Burlando se puso a disposición de la querella, y la familia de la víctima aceptó ser representados por el estudio de abogados, que ya se encuentra trabajando en Villa Gesell junto a la Fiscalía, mientras que el doctor volverá a Buenos Aires en las próximas horas para continuar la investigación.

En el medio, comenzaron las ruedas de reconocimiento y haubo novedades. "Se hicieron reconocimientos con 10 imputados. Dio positivo para Máximo Thomsen, como la persona que le pegó cuando estaba arrodillado en el suelo, inconciente, y también para Enzo Comelli, que una persona lo reconoció como el que le pegara en primer lugar a Fernando, y lo describen con lujo de detalles".

En diálogo con TN, Burlando manfiestó detalles de lo que espera como resultado. "Dada las circunstancias y la calificación a los detenidos, es muy dificil establecer una derogación de pena. La pena es solamente de prisión o de prisión perpetua. Si bien se puede diferenciar que lugar tiene cada uno, todos son responsables".

"Hubo intención de matar. Por lo que surge de pruebas videofilmicas, es notorio y evidente, y hay relatos que hablan de que hubo una clara intención de matar. Incluso la actividad que desarrollan y de qué manera la practicaron, no hay otra conclusión posible", remcarcó sobre el salvaje ataque.

En otro tramo de la entrevista, remarcó que es un caso que puede ser visagra en Argentina. "A juzgar por lo que ha movilizado a la sociedad, no tengo dudas. Me consta que en la madrugada de hoy el propio ministro de seguridad estaba dando vuelta por los locales nocturnos preocupados por la temática. Una temática que no es algo nuevo pero creo que con la atención debida pueden deslindarla".

"Es un caso visagra donde esos atletas tiene un desarrollo diferente a la gente común. Ex rugbiers, que han sido íconos, están procupados por esta problemática y puede generar consecuencias lamentables para la familia de Fernando, pero nobles para la sociedad", agregó.

Por otro lado, se refirió a la imputación contra Pablo Ventura, a quien varios de los detenidos habrían mencionado en un hecho de maldad, ya que se comprobó que el joven no estaba en la ciudad de Villa Gesell, sino que en Zárate, junto a su familia y luego con sus amigos.

"Evidentemente no está ausente la maldad, la cuestión negativa que ha ligado a esta gente ha llevado a cometer este hecho. Digo gente para no decirles animales, bestias. Esperemos que terminen las diligencias de la Fiscalía, que más allá de liberar a Ventura, dispuso reconocimiento de personas".

"Estoy esperando comunicarme con parte del estudio que está en Villa Gesell. Yo vuelvo a Buenos Aires y me voy a presentar entre viernes y lunes. Entiendo que la Fiscalía cuenta con muchos elementos de prueba y vamos a ver si podemos aportar algo desde nuestro conocimiento", cerró Burlando.