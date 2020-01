Miles de niños y jóvenes honraron al Niño Jesús

En la víspera del Día de los Reyes Magos se llevó a cabo con éxito en la ciudad capital el 20º Encuentro Provincial y Diocesano de Pesebres con la participación de alrededor de 12.000 adoradores.

El padre Alfaro dijo que "esta fiesta de Navidad nos tiene que servir para conservar el corazón de un niño aunque seamos adultos".

Un año más el atrio de la iglesia Catedral se convirtió en el escenario central en el que miles de niños y jóvenes honraron con cánticos y adoraciones a las decenas de imágenes del Niño Jesús que los jujeños llevaron a la cita.

En una jornada que por momentos se tornaba gris por sus nubes cargadas, la devoción y la fe mantuvieron siempre viva la alegría de la mano de una infinidad de colores que se lucían en los uniformes de cada uno de los grupos que con mucho sacrificio vistieron sus mejores atuendos para adorar al Niño Dios.

Un canto y una adoración fue lo que ofreció cada pesebre. Niños, jóvenes y adultos en una misma fiesta impulsados por el ritmo de la música de sus bandas se vieron hermanados entre saltos y enredados entre cintas.

Luego de lucirse en su presentación, adoradores, músicos y colaboradores recibieron una merienda ofrecida por la Catedral Basílica.

Los 20 años del encuentro

El padre Manuel Alfaro en diálogo con El Tribuno de Jujuy contó que el Encuentro Provincial de Pesebres nació como un sueño y una inquietud cuando era párroco en El Carmen. "Empecé a invitar a los pesebres de la ciudad y aledaños de Monterrico y San Antonio y tras recibir una respuesta bastante positiva desde el año 2000 hemos comenzados con estas ediciones, pero no para hacer una competencia ni un concurso, sino un encuentro en el que los chicos sean los protagonistas y se continúe con la visita a las casas". Es de esta manera que se ha ido magnificando en toda la provincia.

El esfuerzo de los pesebres

Lamentó que pese a que cada año el número de pesebres se va incrementando y renovando, son muchos los que no pueden participar debido a la difícil situación económica por la que se está atravesando. "Son muchos los pesebres que no pueden venir porque no pueden costear el transporte que presente los seguros correspondientes para los niños", expresó pero destacó que también son muchos los que hacen un gran esfuerzo para poder participar cada año.

Por su parte, Hugo Carrillo, referente del pesebre "Pastores de Belén" del barrio Alto Comedero, destacó la voluntad y el esfuerzo de las familias de los niños adoradores y de las que los reciben en sus casas pese a la crisis económica.

"Este año mantuvimos la cantidad de invitaciones para ir a adorar pero se vio y se sintió la falta de dinero en las casas. Por ejemplo, antes les daban a los chicos gaseosa y hasta licuado, ahora jugo. Y donde era jugo, ahora agua fresca pero eso no nos importa, nosotros seguimos y estamos contentos que nos sigan invitando".

Un Niño Dios de 308 años

Estuvo presente en el 20º Encuentro Provincial y Diocesano de Pesebres la imagen de un Niño Dios que en la jornada de hoy cumple 308 años de existencia.

La imagen viene desde España, permaneció años en la ciudad de Cusco (Perú), luego residió en la provincia de Salta y actualmente y desde ya hace muchos años está en Jujuy, siempre bajo el cuidado de la familia Sediles Cuenca que, generación tras generación, por más de 300 años se ha dedicado a cuidarla y preservarla.

Considerado como la reliquia de la familia, la actual heredera María de los Ángeles Cuenca y su familia se encargan de llevar esta histórica imagen a los encuentros de pesebres para que sea adorado por los miles de niños que se dan cita en esta fecha.