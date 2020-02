Confirmaron la octava muerte de un niño por desnutrición en Tartagal

Vocero del Hospital Juan Domingo Perón de la localidad salteña de Tartagal confirmó hoy la muerte de un bebé de siete meses que llegó sin vida y "evidentes signos de desnutrición", convirtiéndose en el octavo fallecido por esta causa.



El bebé fue llevado por sus padres hasta el hospital el sábado por la mañana y al llegar el médico policial constató que había fallecido.



Voceros de hospital Juan Domingo Perón de Tartagal confirmaron hoy que "el sábado a la mañana murió un chiquito de siete meses, que no es wichí, por broncoaspiración".



Por su parte, el secretario de Relaciones Institucionales del municipio de la localidad salteña de Santa Victoria Este, Antonio Cesar Villa, contó a esta agencia: "El médico no pudo certificar que el nene murió por desnutrición, ya que como llegó sin vida debía hacer una autopsia y los padres del bebé no quisieron, pero supe que tenía evidentes signos de desnutrición".



Este es el octavo fallecimiento de niños y niñas por cuadros de desnutrición, de los cuales seis son wichí.



La última muerte había sido el viernes 7 de este mes cuando una nena wichí de cinco años, que permanecía internada con un cuadro crítico de vómitos, diarrea y deshidratación, falleció en el hospital en presencia de la ministra de salud provincial, Josefina Medrano.



A su vez, autoridades wichís de Misión Carboncito, del Departamento salteño de General José de San Martín, indicaron que tienen "muchos casos de desnutrición y unos 60 niños con bajo peso".