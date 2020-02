Todo listo para la 9º edición del "Carnaval"

Jujuy recibirá a delegaciones en sub 12 femenino y sub 14 y 18 en ambas ramas de varias provincias y así también de Bolivia y Chile.

Con más de 50 equipos en competencia el viernes 28 del corriente y hasta el domingo 1 de marzo se disputará la 9º edición del "Carnaval del Vóley" en categoría sub 12 femenino y sub 14 y sub 18 en ambas ramas con ingreso totalmente gratuito en cada encuentro. Justamente el 28 en la cancha de la Sociedad Española, entidad organizadora y coordinada por el profesor José Hiruela, albergará el acto inaugural a las 20.30, aunque los partidos arrancarán a partir de las 9 en los diferentes escenarios que se detallarán a continuación.

Las cancha previstas hasta el momento son Sociedad Española, Federación de Básquet, Villa San Martín, Sociedad Italiana y posiblemente Club Independiente y Sirio Libanesa.

En plena competencia se jugarán un total estimado de 250 partidos y cada equipo tendrá un promedio de 6 a 8 encuentros durante el fin de semana. Entre los participantes se puede confirmar que se superan los 50 equipos donde la novedad surge por la categoría sub 18 del Club Atlético Boca Juniors con quien está avanzada su llegada a Jujuy para ser parte de esta nueva edición en Jujuy, pero aún restan definir detalles.

Por lo pronto los confirmados son representantes de Buenos Aires, Misiones, Chaco, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, La Rioja, Jujuy y Catamarca. Así también un día previo al inicio del certamen arribarán equipos de Bolivia (Olimpic Cochabamba, otro de Santa Cruz, Santa Rosa de Oruro) y Chile (un elenco de Iquique). El miércoles 26 del corrientes llegarán las delegaciones de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Misiones para hacer un tour por Purmamarca, Humahuaca y Tilcara. Y dentro del diagrama estipulado el sábado 29 desde las 21 hasta 23 se compartirá la fiesta de Carnaval en el salón de la Sociedad Española en la antesala de lo que serán las finales.

Otros de los puntos en cuestión son los 30 premios artesanales de Elvira Gerónimo para los 3 primeros puestos y jugadores destacados.