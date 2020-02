"Queremos que se cumpla con la jerarquización de la Secretaría Docente"

-¿Tuvieron contacto con el Ministerio de Trabajo de la Provincia?

-Todavía no fuimos convocados. Eso se lo planteamos al ministro de Trabajo cuando vino por la institución, también la convocatoria a paritarias y sobre todo el cumplimiento de paritarias del año pasado en el tema puntual que es la jerarquización de la Secretaría Docente, que eso equivale a una recomposición salarial equivalente a las seis horas cátedra y que todavía no se ha cumplido. Ese va a ser uno de los puntos más allá del tema salarial, se va a exigir el cumplimiento de lo que ya se ha acordado y tiene la firma de los tres ministros de ese entonces que era el de Trabajo, (Jorge) Cabana Fusz; la ministra de Educación (Isolda Calsina) y el ministro (de Hacienda, Carlos) Sadir. Eso porque hay una paritaria incumplida. Luego, en el tema salarial, nosotros estamos esperando que se culmine el trabajo de las comisiones y la paritaria nacional que va a marcar el piso salarial en todo el país y a partir de ahí vamos a entablar las negociaciones acá en la provincia, que necesitamos más allá del tema que se está trabajando a nivel nacional. Ctera seguro nos va a convocar para delinear la política gremial para este año.

Y nosotros estamos por hacer también las convocatorias a asamblea para analizar no sólo el tema salarial sino las diferentes problemáticas educativas, como la jerarquización de la grilla docente, la infraestructura escolar porque vamos a exigir mayor inversión en lo que hace a los edificios de las escuelas públicas. Pedimos también todos los años el control del transporte de los docentes, ya que la seguridad de los colegas es una moneda lanzada al aire porque el año pasado hubieron varios incidentes que terminaron con colegas hospitalizados que no llegaron a mayores consecuencias debido a la pericia de los conductores. Entonces, desde Adep siempre hemos exigido que no inventen nada respecto al transporte, sino que el organismo que esté ocupado de esta situación, haga cumplir las regulaciones que ya están establecidas para el transporte de las personas. Que ejerzan el control para el cual el Estado está pagando a esas empresas privadas y demás. Esa es la falla y bueno, por supuesto que todos esos transportes alternativos que hay en la provincia no son controlados y así también brindan este servicio "a medias", que pone en riesgo la salud de los docentes. Ese es uno de los tantos puntos que plantearemos más allá del tema salarial y las problemáticas educativas que afligen al sector y que queremos charlar con el Ministerio.

-¿Qué espacio le darán al planteo de la grilla docente?

-Nosotros seguimos planteando lo que hemos establecido como institución. Le pedimos al Ministerio, pese a que esto fue planteado a través de asambleas y congresos, la grilla específica para nuestro nivel Inicial y Primario, porque con la grilla unificada de todos los niveles de la provincia, hace que choquen los estatutos, que choquen las normativas. Entonces si bien nosotros tenemos una grilla que no está actualizada hace casi sesenta años, es de 1960, y la ley de homologación es del año 1979, hace que se falsee la carrera profesional del docente. Hoy, colegas del nivel Inicial y Primario tienen titulaciones como licenciaturas, postítulos, premios, feria de las ciencias y distintas distinciones que hoy no valen nada y las tienen que seguir guardando en el cajón. Entonces esto es algo injusto para nuestro nivel, puesto que el nivel Medio y Superior la última grilla es del 2008, porque ellos tienen el reconocimiento de licenciaturas, postítulos, seminarios y es algo común, es una obviedad para ellos, para nosotros no, porque reitero, hace más de cincuenta años que no está actualizada y al no estar dentro de lo que es el concepto de la valoración de las titulaciones, no son tenidas en cuenta por esta Junta. Entonces, nosotros no hemos cambiado nuestro pensamiento de que necesitamos una grilla específica para el nivel Inicial y Primario.

-¿Sigue habiendo ingreso a la docencia?

-Los plazos que están establecidos para todos los años tenemos ingreso a la docencia, traslados y cambios de funciones, es algo que hemos comenzado a cumplir a rajatabla. Ya a partir del 20, el Ministerio de Educación va a comunicar el programa de ingreso a la docencia en todas las disciplinas de nuestro nivel, no alejado a que esto se cumpla porque eso está establecido en las leyes. Eso porque nunca hemos descuidado el tema para que se cumpla, nunca hemos permitido como otros niveles, que se suspendieron las titularizaciones, en el nuestro no. Ahora los colegas que están próximos al ingreso de la docencia, hoy están en el período de reclamo del listado de orden de mérito, y se está preparando todo para que a partir del 20 se dé inicio al ingreso a la docencia.

-¿Tiene detalles de cómo marcha la puesta a punto de la infraestructura escolar?

-Sí, tenemos preparados la próxima semana hacer a través de nuestras delegaciones zonales un relevamiento provincial, porque esto lo hacemos todos los años y la realidad educativa que llevamos desde la óptica del sindicato al Ministerio. Tratamos de ser serios, comprometidos, responsables, y cuando lo planteamos, lo hacemos desde el conocimiento real de la situación, no para inventar nada. Hacemos relevamientos a través de nuestros delegados y lo que planteamos es escuela por escuela. Lo estamos preparando para hacerlo en paritarias como el tema del transporte. Estamos esperando el inicio del período lectivo.

Las lluvias seguro deben haber mostrado el estado en el cual están las escuelas, así que se verá el panorama de la escuela pública. También hay un problema con la escuela "Santa Rosa de Lima" que tiene como cuestión de fondo la falta de inversión educativa, que hace que se traben las obras, no se concreten y se demoren más de lo que se estableció. Y por supuesto esto no es nuevo, las comunidades educativas de Santa Rosa y de distintas localidades del interior como de San Pedro y Libertador están exigiendo condiciones para las escuelas.

En muchos de los casos, los equipos directivos con el personal docente, cubren muchas falencias con rifas, con veladas, lotas, y ferias para juntar plata para sostener las escuelas. Hay mucho trabajo y vocación de la docencia que apuntalan mucho los establecimientos. No es extraño que siempre el maestro está pintando y haciendo cosas para sostener las escuelas dignamente. Es una realidad que no la hacemos de ahora, la hacemos de siempre, y esto hay que resaltarlo también.

-¿Otro tema que quiera destacar de lo que precisan los maestros?

-Sí, nosotros estamos a la espera para cerrar la decisión de la paritaria nacional, el tema de la jerarquización de la Secretaría Docente y todos los programas educativos para plantear, y ojalá que se llegue a buen puerto y no se complique el inicio del período lectivo. Para eso estamos trabajando a pleno para discutir todos estos temas que señalé con el Ministerio, siempre basado en la realidad educativa con fundamentos y demostrar lo que nosotros sostenemos.