Cafiero con diputados y dirigentes del PJ

El presidente del Instituto Nacional del Asociativismo y Economía Social (INAES) Mario Cafiero, arribó en la mañana de ayer a la localidad de La Esperanza, donde se reunió con cooperativistas, sindicatos, organizaciones, funcionarios, entre otros, llegados desde distintos puntos de las regiones de la selva y de los valles jujeños, concretando de esta manera, la primera mesa de asociativismo , en busca de organizar un trabajo mancomunado y reactivar los proyectos productivos que quedaron paralizados durante estos cuatro años. Entre los conceptos pronunciados por el funcionario nacional, destacó que la economía social es el tercer motor de la economía argentina y que el 10% del producto bruto argentino lo producen las cooperativas y las mutuales y que urge reactivar mediante el trabajo mancomunado todos los proyectos productivos que redunden en beneficio de las comunidades.

El escenario para la convocatoria, fue el salón del sindicato azucarero de los trabajadores y empleados de Ingenio La Esperanza, que se vio colmado por la gran cantidad de gente que asistió a la misma. En primera instancia, Cafiero junto al Coordinador del Concejo Federal de Asociativismo y Economía Social de Cooperativas y Mutuales Carlos Cleri y la diputada nacional Carolina Moisés, se dirigió hacia el paraje El Quemado, distante a 13 km de San Pedro de Jujuy, donde pudieron constatar el estado de la infraestructura donde funcionaron los proyectos productivos dedicados a la actividad avícola, porcina, entre otras, las que según sus apreciaciones, están en completo abandono y sin inversión alguna.

Durante la concertación hicieron uso de la palabra el secretario general del Sindicato Sergio Juárez, el rector de la Universidad Nacional de Jujuy Rodolfo Tecchi, la diputada nacional Carolina Moisés, Carlos Cleri y cerró la oratoria Mario Cafiero. Posteriormente, fueron seleccionados algunos referentes de cooperativas y funcionarios para dirigir la palabra.

El presidente del INAES, sostuvo que desde el organismo se encuentran abocados a la tarea de dialogar y debatir con todo el sector de la economía social, como las cooperativas, las mutuales, para plantear el trabajo de aquí en adelante. “El presidente Alberto Fernández, en su discurso inaugural planteó que las cooperativas y la economía social, serán prioridad en su gobierno y en ese sentido, desde el Instituto Nacional del Asociativismo y Economía Social, empezamos a recorrer el país, estuvimos en Salta y hoy en Jujuy.

Dio cuenta que tras el recorrido efectuado por los sectores donde las cooperativas tenían proyectos productivos en El Quemado, no se puede entender que el hambre sea un problema en Argentina, apuntando que con la riqueza de nuestro país, el hambre es un crimen. “Y ver lo que vimos en El Quemado es un crimen, que las instalaciones no estén trabajando a pleno para producir huevos, carne, leche y dar trabajo. Nosotros vamos a reparar ese crimen, con Carlos Cleri que me acompaña, desde el Ministerio de Agricultura y desde toda esta fuerza que estamos armando desde la economía social. Hoy creemos que la economía social, puede ser el tercer motor de la economía argentina, primero es el sector privado, el segundo es el Estado, pero hay un tercer motor que son las cooperativas, las mutuales, todo el asociativismo, los clubes, y también los sindicatos, que tienen un rol fundamental en la economía social , porque no sólo representan al trabajador para defender salario, sino para cooperativizar el consumo, que el trabajador pueda comprar directamente al productor, generar el vínculo entre el consumidor y el productor de la economía social. Ese vínculo lo queremos crear en cada localidad, vamos a trabajar sobre un programa concreto para que en cada pueblo haya una mesa de asociativismo donde sentemos a las cooperativas, a las mutuales, a los clubes, al sindicato y a las organizaciones sociales y que ellos vayan vinculándose y organizándose para que la producción y el intercambio sea más favorable y se defienda el bolsillo de los trabajadores”, expresó Cafiero.

Respecto al abandono de las citadas instalaciones, indicó puede haber habido mal manejo de recursos, desidia o decisión política para que eso no funcione, pero el objetivo es ponerlo en marcha rápidamente, porque allí se pueden crear 600 puestos de trabajo. Acotó que respetará los gobiernos provincial y municipal y trabajarán institucionalmente como corresponde.

En cuanto a las expectativas de los integrantes de las cooperativas que se llegaron en gran número hasta la sede del sindicato, sostuvo que las cooperativas tienen un rol fundamental, clarificando que la cooperativa no es una opción para cuando falló todo, no es un lugar para el asistencialismo, “creemos en las cooperativas productivas, que se auto gestionen, que puedan funcionar más allá de los subsidios o no del Estado, creemos en esas cooperativas porque a los largo y ancho del país las vemos funcionar. Hay más de once mil cooperativas en la Argentina, que funcionan con más de veinte millones de asociados, más de cinco mil mutuales con doce millones de socios, el 10% del producto bruto argentino lo producen las cooperativas y las mutuales, esa es la importancia que tienen. Vamos a tratar de que crezcan, que sean un motor que impulsen a la economía”.

En otro tramo refrió que, en la reunión mantenida entre el Papa Francisco y Alberto Fernández, el Papa habló de techo, trabajo y tierra, “tenemos que trabajar por esas tres cosas, la tierra es fundamental y se logra generando proyectos productivos que nos permitan generar el valor para tener el derecho a la tierra. La Argentina no es un país de inquilinos, tenemos que hacer de Argentina un país de dueños de la tierra, tenemos que ser socios de este proyecto que se llama la Argentina productiva y para eso necesitamos acceso a la tierra y proyectos productivos y el asociativismo es la cultura que nos puede resolver muchas cuestiones. Nos han querido instalar la idea del individualismo, la idea de que solos podemos salir adelante, la idea de que hay que ser egoísta y luchar solamente por lo de uno y así estamos. Volvamos a esa Argentina cooperativa, solidaria, asociativa que la hizo grande”, dijo tras explicar que una enorme cantidad de tierra en manos del sector privado, es un modelo económico que genera la exclusión y que el objetivo es generar una economía de inclusión y para eso hay que trabajar estos proyectos productivos.

“El gobierno anterior puso toda la energía en seducir a los inversores extranjeros para que vengan a la Argentina, pensando que iba a haber una lluvia de inversiones y todos sabemos en qué fracaso nos dejó. Dejó al Estado muy endeudado y el gobierno Alberto Fernández está tratando de salir de ese problema, pero no nos podemos quedar parados tenemos que poner toda la energía en cómo desarrollar la economía local, para que en los pueblos se puedan generar proyectos productivos, de desarrollo local, basados en las energías de la comunidad. Hacia allí hay que apuntar, luego seguramente tendremos que contar con el apoyo del gobierno nacional provincial y municipal, pero hoy tenemos que poner el centro en ver como la comunidad va generando su propia energía para salir adelante. Yo quiero para la provincia de Jujuy la paz social, no me gusta la arbitrariedad, los enfrentamientos ni división y ojalá Jujuy encuentra un camino de concordia, de paz y de progreso y en eso vamos a trabajar juntos”, finalizó.

Por su parte la diputada nacional Carolina Moisés expresó que con gran compromiso comenzó el trabajo para poder recuperar los sectores productivos, generar empleo y desarrollo económico y que permita tener inclusión social, “por eso Mario Cafiero está aquí, por eso hemos recuperado los proyectos que teníamos con la Unidad de Cambio Rural, no queremos perder el tiempo buscando culpables ni responsables. Había un proyecto productivo sobre el cual no solamente se invirtió en infraestructura económica, se invirtió en un proyecto regional que fue la Micro Región de San Pedro que tuvo calificación del Banco Mundial , con organismos técnicos nacionales trabajando en la región y por eso pudimos encarar estos proyectos productivos que de un día para el otro se cerraron, se abandonaron, el Estado dejo de invertir en nuestra gente, cuando eran proyectos que estaban encaminados y en etapa de pleno desarrollo. Vamos a recuperar estos proyectos no solamente a través de INAES sino con otros organismos del Gobierno Nacional como la Unidad de Cambio Rural, los ministerios de Agricultura y de Trabajo, porque tenemos que recuperar económicamente no sólo a San Pedro sino a toda la provincia y el país”.

Al referirse a las 35 mil hectáreas de la empresa azucarera que el gobierno provincial expropió , expresó van a exigir al gobierno que diga que es lo que va a hacer con esas tierras, “pediremos a los diputados provinciales de nuestro bloque que se comprometan para que trabajemos juntos, porque si al gobierno provincial no le interesa generar trabajo, ni invertir en nuestra tierra, ni que generemos desarrollo económico a nosotros si nos interesa , por eso estamos trabajando en un proyecto integral que incluyan esas 35 mil hectáreas”.

En tanto que el Coordinador del Concejo Federal de Asociativismo y Economía Social de Cooperativas y Mutuales Carlos Cleri, sostuvo que hubo una desarticulación entre quienes dirigieron la Nación y cada uno de los lugares, “cuando planteando las mesas del asociativismo, las mesas de la economía social, el objetivo es empezar a encontrar la realidad de cada uno de los pueblos, queremos que el INAES esté en cada uno de ellos, estamos buscando el dialogo con cada una de las personas que viven en la Argentina federal para empezar, en conjunto, a encontrar soluciones. Creemos que la solución se encuentra dentro de la comunidad organizada, trabajando cooperativamente, queremos romper los sistemas basados en el individualismo para trabajar como se debe hacer, en conjunto, mano a mano, siendo solidario y levantando la Argentina desde el pie. Cada argentino, debe tener trabajo, techo y tierra para poder trabajar”, dijo el funcionario.