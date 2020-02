"En un país que produce tanto no puede haber hambre"

En Infinito por Descubrir, el ministro de Desarrollo Humano de la Nación, Daniel Arroyo, y el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, firmaron el convenio para la adhesión provincial al "Plan Argentina contra el Hambre" y la puesta en marcha de la tarjeta Alimentar en Jujuy. Los plásticos que beneficiarán a 31.000 familias empezarán a repartirse desde el 9 de marzo.

En ese sentido, Arroyo sostuvo que "en un país que produce tanto como el nuestro no puede haber hambre, ese no es un debate, es una regla. Cómo nos vinculamos con el mundo y el desarrollo industrial sí es un debate, pero la producción de alimentos no lo es, entonces no puede haber hambre en el país".

"El Plan Argentina contra el Hambre tiene varias líneas, la primera es la que ponemos en marcha hoy y que efectivamente se llevará adelante desde los primeros días de marzo. La tarjeta es para las madres que tienen chicos hasta los 6 años, para las mujeres a partir del tercer mes de embarazo, para las personas con discapacidad que tienen asignación", añadió.

Asimismo, comentó que "en total son más de 51 mil niños en la provincia de Jujuy, la tarjeta es de cuatro mil pesos para las mamás que tienen niños hasta los 6 años, es de 6 mil para las que tienen dos o más chicos. Esta tarjeta no permite extraer dinero de los cajeros pero sí comprar alimentos".

"Buscamos tres objetivos claros en el país, primero que todos coman y coman bien. Hasta ahora, las tarjetas que se pusieron en marcha adquirieron en un 60% de comidas como ser frutas y verduras. Hay un gran problema de malnutrición, además del hambre por saltearse comidas. Por eso fomentamos mejorar la nutrición y que la tarjeta sea usada en mayor proporción para la compra de carne, leche, frutas y verduras", señaló el ministro.

Siguió diciendo que "mes a mes baja el consumo de leche, con esto apuntamos a solucionar este tema. A que todos coman y que la tarjeta permita fortalecer los elementos esenciales. Esto es un plan de trabajo, mucha agricultura familiar, economía popular y el pequeño productor que puede producir, poner su producto y vender".

"No es sólo un tema alimentario, sino un tema de producir trabajo. Es un tema de crear trabajo, hay mucha frente en la Argentina que está en la economía popular, esto significa desarrollo económico local. La tarjeta Alimentar se recarga el tercer viernes de cada mes, y eso va a mover la economía de la provincia y en el país", remarcó.

"Mover la economía"

Arroyo manifestó que "es un movimiento económico que no estaba y que se inyecta en términos de mover la economía, de generar mejor alimentación y orientar a la buena nutrición en la Argentina. Es la principal política que encaró el Gobierno nacional en la primera etapa, el presidente Alberto Fernández en un contexto difícil económico, de tan restricción fiscal, decidió poner el máximo esfuerzo en el Ministerio de Desarrollo Social, en esta política. Es un esfuerzo claro, de unos 70 mil millones de peso, un esfuerzo para los que están peor porque no puede haber hambre".

Señaló además que a partir de marzo crearán una aplicación para que todos los comercios puedan vender sus productos mediante la tarjeta Alimentar. "No puede haber hambre, esto es urgente, y con esto estamos poniendo en marcha la primer política de estado del siglo XXI y hacerlo todos juntos", finalizó.

“Con la tarjeta Alimentar se termina el clientelismo”



Gerardo Morales, gobernador de Jujuy, agradeció la presencia del ministro Daniel Arroyo y se mostró satisfecho por adherir al Plan contra el Hambre que propone el presidente Alberto Fernández, mencionando que la tarjeta alimentaria terminará con el “clientelismo”.

En ese sentido, aseguró que “con este sistema que se implementa con la tarjeta se termina el clientelismo, con aquellos que se creen dueños de personas. No van a poder elevar listas de 20 beneficiarios, terminamos con la intermediación y logramos que las políticas públicas lleguen a la gente sin intermediaciones”. Sobre Arroyo, Morales comentó que “más allá de que lo conozco desde hace tiempo, fue un acierto que haya sido designado en este Ministerio por el conocimiento que posee sobre las problemáticas sociales, pobreza y políticas sociales. Acompañamos su visión y esta medida que es muy importante”.

Sostuvo que deben trabajar Gobierno y municipios para que esta consigna cultural se ponga en marcha y se cambien los hábitos alimenticios. Asimismo, remarcó que “se van a controlar los comercios para que no cobren comisiones, allí tenemos que hacer una buena tarea también. La tarea en el territorio para acompañar esta implementación es además hablar con los comerciantes para que hagan un esfuerzo”. “Esta política social se suma a medidas que ya hemos tomado en la provincia de Jujuy como ser la implementación del Plasonup, de Comer en Casa, en el fortalecimiento de la comida de los chicos en las escuelas que aumentó”, agregó.

Impacto económico

Por último, Arroyo destacó que “también tenemos que hacer un trabajo en los que producen alimentos que ayuden con descuentos o promociones, el impacto económico es importante. Todos los viernes cuando se recargue habrá más consumo, eso está garantizado. Vamos a hacer un seguimiento para que esto sea efectivo, se incremente la buena alimentación y en todos los lugares que la gente pueda comprar”.

Se reunieron con los intendentes

Posteriormente el ministro Daniel Arroyo junto al gobernador Gerardo Morales encabezó un encuentro con intendentes y jefes comunales de la provincia. En la ocasión, las autoridades municipales tuvieron la oportunidad de realizar distintas consultas inherentes a la implementación de la tarjeta Alimentar. Previo al encuentro, Noemí Martínez, integrante de la Secretaría de Pueblos Indígenas, hizo una ceremonia de armonización.

Participaron también de la reunión, la ministra de Desarrollo Humano, Natalia Sarapura; el secretario de Asuntos y Relaciones Municipales, Javier Gronda, y funcionarios provinciales El ministro Arroyo dijo que para la distribución de las tarjetas Alimentar van a trabajar con el Banco Nación y cuando se active, con los municipios. Se brindará educación nutricional a las familias beneficiadas para que se use de una forma productiva y contribuya a la buena alimentación de los más chicos. Esta tarea la realizarán junto a nutricionistas y demás especialistas. El funcionario también pidió a los medios de comunicación que ayuden para fomentar la buena alimentación.