Aprueban emergencia tarifaria

El Concejo Deliberante de Perico aprobó la declaración de la emergencia tarifaria en la ciudad debido a los fuertes aumentos que sufrieron los vecinos en sus impuestos de energía eléctrica, gas y agua, entre otros. La semana pasada, el concejal Edgardo Sosa fue quien hizo la presentación del proyecto, pero el edil Walter Cardozo esta semana presentó otro proyecto de ordenanza.

A raíz de eso, la concejal Anahí Juárez de VIA sostuvo que "tratamos el tema que fue presentado por el concejal Sosa en cuanto a la declaración de emergencia tarifaria ya que muchos ciudadanos sufrimos el incremento de luz y no hay argumentos sólidos del porqué de esa suba. Entonces desde el bloque de VIA apoyamos ese proyecto sabiendo que es lo mejor para los periqueños". Agregó que como concejales apoyarán el pedido que hagan los diputados en la Legislatura de la Provincia y así poner un freno a las fuertes subas en los impuestos.

"La oposición presentó un proyecto en que pide que se haga una reducción, si bien el proyecto del concejal Sosa hablaba de un reducción del 6%, este nuevo proyecto habla de una reducción del 60% en alumbrado público, lo que quiere decir que el municipio no va a tener esos ingresos, y que este canon que se paga, es poco abonable ya que más del 25% de la población no tributa al municipio, y el primer perjuicio es que no se va a poder comprar suministros ", dijo.

Retiro de chatarra

Además, se aprobaron las ordenanzas para facultar al municipio para el retiro de chatarra y vehículos abandonados en la vía pública y hacer uso de ellas a través de un proceso legal y la posibilidad de canjear por hierro para la construcción de edificios públicos. Asimismo, se aprobó el incremento en la tasa de recolección de residuo para aquellos lotes abandonados.