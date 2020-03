Coronavirus en Italia: la vivencia en primera persona

Los médicos tienen que decidir entre atender a unos pacientes y no a otros, priorizando las personas con coronavirus.

Italia es unos de los países europeos más afectados por la epidemia del Coronavirus, se contabilizan alrededor de 10 mil infectados y de ellos, más de 650 han fallecido, dialogamos con Alejandra Quiroga una jujeña que hace 15 años vive en dicho país, en la región de Veneto a 120 km al norte de Venecia, y nos contó cómo se vive la situación actualmente.

"Hasta hace unos días nosotros no estábamos en la zona roja marcada por el gobierno. Esta comenzó en Lombardía, pero hace tres días cambió todo acá en Italia, el sábado pasado declararon 3 zonas rojas importantes, una muy cerca de acá que incluye Venecia, Padova y Treviso".

"Elegíamos si salíamos o no por ejemplo a tomar un café, tomando las precauciones necesarias, esto era no concurrir a lugares tumultuosos y estar alejado un metro entre persona y persona, pero desde hace tres días la situación se agravó más todavía, y cada día que pasa se va complicando y estamos tomando más conciencia de la gravedad de esta enfermedad".

Con el correr del tiempo nos fuimos aislando cada vez más, se cancelaron muchos vuelos, Argentina también los canceló, algunos países no reciben pasajeros italianos. "Empezamos a tener problemas para movernos a cualquier punto del exterior, por ejemplo cuando llegaban turistas italianos discriminaban si eran del norte te bloqueaban y si eras del sur te dejaban pasar" destacó Alejandra.

La cotidianeidad que les toca atravesar en este tiempo se torna complicada dado que muchas personas no están asistiendo a sus lugares de trabajo, "en nuestro caso estamos trabajando desde nuestra casa, se aplicaron las reglas del Smart Working yo tengo mi computadora y desde la mañana hasta la tarde trabajo como si estuviera en mi oficina".

Para moverse en la calle los habitantes de la zona tienen que tener motivos justificados para hacerlo "tenemos que auto certificar para dónde vas, ejemplo hacer las compras en el supermercado más cercano a tu domicilio, ir a trabajar con certificación de la empresa que solicita tu asistencia, también por motivos sanitarios y/o familiares".

Los lugares de reunión fueron cerrados, solo algunos bares y confiterías abren a la mañana y cierran a las 6 de la tarde, "pero en estos días se firmará un decreto para cerrar todas las actividades comerciales y que solo queden las necesarias para abastecimiento de alimentos, medicamentos y algunos otros negocios para poder abastecerse".

En cuanto al sistema de salud y la complejidad de la situación Alejandra expresó que "tenemos algunos casos en un hospital cercano a nuestra casa. En estos momentos la gente está en sus hogares, sin moverse, no solo porque no puede hacerlo sino también dada la situación sensible de los hospitales donde existen brotes del virus, en esos lugares está desbordado".

Hoy salieron los periodistas y políticos a pedir que la gente se quede en las casas, pero además los mismos médicos salieron a pedir colaboración, porque no alcanzan los profesionales para asistir a los enfermos. Ellos pidieron que todos los italianos se cuiden, que no salgan, porque este virus se propaga de persona a persona y actualmente el riesgo de contagio es muy algo. Los números son cada vez más altos, siendo muy crítica la situación con altos índices de contagios, "muchas personas terminan en terapia intensiva, ya la situación es alarmante, los médicos tienen que decidir entre atender a un paciente y no a otros, priorizando las personas con coronavirus. Es una situación muy seria".