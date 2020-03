Jujuy también adhiere al paro nacional del campo

El paro nacional agropecuario se concreta en el país con la suspensión de la comercialización de granos y hacienda que se hizo sentir en el centro productor y en Jujuy el sector adhirió a la medida que rechaza el incremento de retenciones a la soja y otras producciones. Jujuy produce entre 45 y 48 mil hectáreas de soja, de 8 a 10 mil hectáreas de poroto, y entre 25 y 30 mil hectáreas de maíz, que exporta.

"La medida que se tomó el día viernes como comisión directiva fue sumarnos a la medida nacional", afirmó el presidente de la Sociedad Rural de Jujuy, Fernando Casares, y sostuvo que tras la medida que empezó el lunes no hubo novedades de acercamiento con el Gobierno por lo que la idea es ver si hay alguna negociación hasta mañana.

"A nosotros esto nos afecta seriamente, sobre todo a la zona Norte y todo lo que es Noroeste del país estamos muy complicados con esta situación de los porcentajes de las retenciones. A esto hay que sumarle el flete y el costo del combustible que complican al productor", precisó el referente de la Sociedad Rural.

Por el paro no hay comercialización con lo cual desde Jujuy no se está llevando granos, que habitualmente va por el puerto de Rosario o las cerealeras de Salta y Tucumán que envían por el puerto. Es que se aspira a que no sea retenido y evitar problemas internos por el paro, y se espera ver el resultado y si se profundizan las medidas.

Por otro lado, explicó que complica también el tema de la sequía, ya que el sector está teniendo muchos problemas de agua debido a que hace veinte días que no llueve en la provincia, y estimó que las altas temperaturas afectan la calidad de las plantas y de la producción.

Otros factores que inciden suponen problemáticas nacionales e internacionales, entre ellos, "la problemática que tenemos con la devaluación en Brasil, con los mercados de Estados Unidos, con los mercados asiáticos que están dejando de comprar los cereales. No es que van a dejar de comprar todo pero en los porcentajes que ellos disminuyan el porcentaje de soja que produce la provincia y el país es todo para exportación, es muy poco lo que queda y eso va a dificultar más", precisó.

Es que el porcentaje que se incrementó por retenciones afecta a la provincia principalmente por la soja que se exporta y es la que más divisas trae. Es que sostuvo que las retenciones van del 30% que fue en diciembre y se lleva al 33%.

"En Jujuy estamos en un estimado entre 45 y 48 mil hectáreas de soja de producción local y de exportación", precisó y es que también afectó al poroto, que tiene entre 8 y 10 mil hectáreas, y al maíz, que tiene entre 25 y 30 mil hectáreas.

La soja y el poroto se exportan en su totalidad, mientras que en el caso del maíz se destina una parte para exportación y otra para el mercado interno, y es que se suele usar para el feed lot (salas de engorde) con uso de alimento del ganado.

Explicó que han tenido una disminución de la retención pero aseguró que tenían un porcentaje en noviembre, que en diciembre se sumó todos los porcentajes de granos y hace diez días se hizo una merma. Sin embargo, aseguró no alcanzó a llegar a los que tenían en noviembre.

"En cuanto a la producción ganadera (el paro) está afectando a la producción local porque el 95% de la carne que consume la provincia viene de afuera. Hoy con este paro y la no comercialización de granos y de hacienda en pie lógicamente está afectando, ya están subiendo los precios, hay una especulación también", finalizó Casares.