"El aborto no está en la prioridad de los más pobres"

El equipo de Curas de Villas y Barrios Populares de la ciudad y la provincia de Buenos Aires sostuvo ayer que la legalización del aborto "no está en la prioridad de los más pobres ni de la Argentina profunda" y consideró que, ante la "delicada" renegociación de la deuda externa que enfrenta el gobierno nacional, se necesita "estar unidos como pueblo y no elegir temas que enfrenten a los ciudadanos".

Ante el anuncio del presidente Alberto Fernández de que en los próximos días enviará al Congreso un proyecto para legalizar el aborto, los sacerdotes difundieron ayer una declaración titulada "Cuidando la Vida, construimos nuestros barrios", en el marco de una conferencia de prensa que brindaron en la Parroquia Virgen de los Milagros de Caacupé, ubicada en la villa 21-24.

"Sabemos que el aborto existe y no negamos esa realidad pero creemos que la interrupción del embarazo no es camino de solución a los profundos problemas que sufren muchas mujeres", advirtieron en la declaración.

En un comunicado divulgado ayer, los sacerdotes expresaron que "en tiempos de crisis es necesario discernir prioridades" y, tras valorar la iniciativa del gobierno "en la lucha contra el hambre" y en el "deseo de un país más federal", sostuvieron que tienen "la intuición de que la legalización del aborto, no está en la prioridad de los más pobres, ni de la Argentina profunda".

El pronunciamiento de los curas villeros se sumó a la misa que el domingo 8 de marzo se celebró en Luján, convocada por la Conferencia Episcopal Argentina, en la que el presidente del Episcopado, monseñor Oscar Ojea, sostuvo que "no es lícito eliminar ninguna vida humana" y destacó la necesidad de "discernir prioridades" en un país que tiene "altos niveles de pobreza e indigencia".

El grupo que trabaja en villas -que componen el obispo auxiliar de Buenos Aires, Gustavo Carrara, los padres José María "Pepe" Di Paola, Lorenzo de Vedia y Carlos Olivera, entre otros- sostuvo que "ante la delicada negociación de la deuda externa, que no puede hacerse a costa de generar más deudas sociales, necesitamos estar unidos como pueblo y no elegir temas que enfrenten a los ciudadanos de a pie".

Señalaron además que "desde que el país volvió a tomar semejante nivel de deuda, condicionó su soberanía y está más expuesto a colonizaciones culturales" y dijeron que "muchas veces los organismos internacionales que prestan dinero "sugieren" políticas de control de crecimiento de la población".

"Esto apunta directamente a nuestras villas y barrios donde en vez de reducir la pobreza se reduciría la cantidad de pobres", añadió el texto.

"Como Iglesia presente en villas y barrios populares, donde se viven múltiples dificultades, queremos renovar nuestro compromiso con la lucha por la cultura de la vida y los derechos humanos. Nuestra opción es por "la vida como viene", sin grises. Especialmente la vida amenazada en cualquiera de sus formas".

Tras reflexionar que "si pretendemos definir o valorar a la persona humana por el desarrollo que tiene, entonces entramos en esa lógica que sostiene que hay seres humanos de primera o de segunda", agregaron que "muchas veces miramos a los países poderosos y "desarrollados" de nuestro mundo; en muchos de ellos está legalizado el aborto; y en muchos casos se descarta así a los niños que van a nacer con síndrome de Down".

“Maduración política y social”

El exministro de Salud Adolfo Rubinstein subrayó que “es una buena medida que el Poder Ejecutivo se involucre” en el debate sobre la interrupción voluntaria del embarazo con el envío de un proyecto de legalización del aborto y consideró que es parte de un

“Celebro que el presidente (Alberto) Fernández envíe este proyecto. Me parece importante. Es otra cuestión de Estado, es otra política pública, es una cuestión de salud pública”, sostuvo el dirigente radical.

En declaraciones radiales, el exfuncionario nacional consideró que “definitivamente es una buena medida que el Poder Ejecutivo se involucre porque es parte de su responsabilidad”.

El proyecto oficial de aborto legal ingresaría el próximo lunes a la Cámara de Diputados tras haberse constituido el pasado jueves las comisiones que darán tratamiento a la iniciativa del Poder Ejecutivo.

Rubinstein destacó también la “valentía” del expresidente Mauricio Macri por haber habilitado el debate parlamentario sobre la cuestión en 2018: “Si no se hubiera hecho esa discusión y no hubiera entrado el tema de lleno en la agenda social y en la agenda política, probablemente este año no estaríamos discutiendo de nuevo, y ya con muchas probabilidades de que finalmente salga”.

“Todo es un proceso de maduración política y maduración social”, concluyó el exfuncionario nacional.