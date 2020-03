VIDEO. La madre de Fernando Báez Sosa pidió que no le den la prisión domiciliaria a los rugbiers detenidos

La madre de Fernando Báez Sosa, el joven asesinado a golpes la salida de un boliche en la localidad balnearia de Villa Gesell, pidió en un video difundido en redes sociales que no le otorguen la prisión domiciliaria a los rugbiers detenidos por el crimen de su hijo.



Julieta Rossi, la novia del estudiante, publicó esta tarde en su cuenta de Twitter un video de Graciela Sosa, madre de Fernando, en el que cual aparece junto a una foto de su hijo.



“El 18 de marzo se cumplen dos meses del asesinato de Fernando, que el 19 se haga justicia y no a la domiciliaria”, expresó Graciela en la filmación de 10 segundos.



Es que la Cámara de Apelaciones y Garantías de Dolores fijó para el próximo jueves la audiencia oral clave luego de la cual se definirá si se confirman o modifican las prisiones preventivas de los ocho rugbiers detenidos por el crimen de Báez Sosa.



La audiencia será a las 11 en el primer piso del edificio judicial de la calle Belgrano 141, de Dolores, y la Sala I del mencionado tribunal, integrada por los camaristas Fernando Sotelo, Luis De Felitto y Susana Yaltone, autorizó la televisación de la misma por parte de un canal local a pedido de la defensa de los imputados.



Participarán los ocho rugbiers detenidos; su abogado defensor, Hugo Tomei; el fiscal general de Dolores, Diego Escoda, en representación del Ministerio Público Fiscal; y los abogados del particular damnificado, Fernando Burlando y Fabián Améndola.



Allí, cada una de las partes tratará las cuestiones planteadas por la defensa, es decir, la recusación de la fiscal de instrucción Verónica Zamboni y las nulidades de las indagatorias realizadas el día de la detención de los imputados y todo lo actuado desde entonces.



Luego de la audiencia, los camaristas deberán definir si confirman las prisiones preventivas que el 14 de febrero pasado dictó el juez Mancinelli para Máximo Thomsen (20), Ciro Pertossi (19), Blas Cinalli (18), Enzo Comelli (19), Ayrton Viollaz (20), Luciano Pertossi (18), Matías Benicelli (20) y Lucas Pertossi (20) por el "homicidio doblemente calificado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas" de Fernando y por las "lesiones" que sufrieron sus amigos.



En cuanto al pedido de la defensa respecto de morigerar la prisión preventiva de los rugbiers con una prisión domiciliaria, el juez Mancinelli ya recibió los informes de la Dirección de Monitoreo Electrónico del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) que indican que los domicilios propuestos por los imputados son aptos para un eventual arresto domiciliario con monitoreo electrónico.



Sin embargo, el magistrado también espera los informes socioambientales que ordenó a la Asesoría Pericial del Departamento Judicial Zárate-Campana para conocer quiénes viven en los domicilios de cada imputado y quiénes serían eventualmente los tutores de conducta, qué dinámica familiar existe y la situación habitacional y laboral del grupo.



El crimen de Fernando se produjo cerca de las 4.40 del sábado 18 de enero frente al boliche Le Brique, en pleno centro de Villa Gesell, cuando el joven fue atacado a patadas y trompadas por varias personas.



El ataque quedó filmado por cámaras de seguridad y teléfonos celulares, por lo que horas después fueron detenidos como autores del crimen diez rugbiers que se hallaban de vacaciones y se alojaban en una casa cercana al boliche.