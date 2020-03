Juan Muñoz es el nuevo director del Museo "José AntonioTerry"

La llegada de un nuevo director para el museo Terry, nos dio motivo para iniciar la conversación con Valeria González, Secretaria Nacional de Patrimonio Cultural, quien empieza por explicarnos que "se trata del único museo nacional en Jujuy, pero si tomamos la región, los otros son en contextos citadinos y están ligados a los significantes de la historia. Esa es una diferencia muy importante a la hora de pensar estrategias".

Agrega que "en este caso gira en torno a un pintor de estética regionalista. Hemos pensado en Juan Muñoz en esta nueva dirección para continuar las muy buenas acciones que se han venido desarrollando, pero multiplicando las líneas de acción. En ese sentido es clave para nosotros pensar el arte en un sentido más amplio que solamente los objetos, sin por ello descuidarlos. Y, sobre todo, la relación entre la casa museo y las comunidades tilcareñas, el arte como vehículo para generar sentidos de pertenencias".

Muñoz lo relaciona "con los barrios, con los equipos de fútbol, con los sikuris, buscando distintas variables con las cuales trabajar. No queremos que deje de ser un lugar atractivo para los turistas, pero que también el pueblo de Tilcara lo empiece a sentir como propio tanto por el contenido como por el uso del espacio. Y otro eje es el de una mirada más contemporánea del museo, para que salga de sus paredes y pueda estar presente en los barrios, siendo conscientes de que los tilcareños ya casi no viven en el centro".

González piensa que "no debe ser sólo un museo, sino volver a ser una casa. Y no sólo desde un sentido museológico, porque en el pasado estaba habitada, sino en el de que vuelva a ser habitada por los tilcareños, que se la apropien como su casa. Las muestras permanentes no llaman a que se las vuelva a ver, y el desafío es que vuelvan. En los dos años en que estuve dirigiendo la Casa del Bicentenario, logramos que la gente se habitúe a ir sin saber qué había, sino que pasaban a ver qué onda".

Entonces nos presenta a Pablo Fasce "uno de los coordinadores que hemos incorporado en el equipo, porque es un historiador del arte que se ha especializado en la región del NOA". Fasce nos dice que "ocupo una de las coordinaciones entre las dos direcciones de Museos y de Gestión Patrimonial, y llevamos proyectos macro de catalogación, de accesibilidad de colecciones, de investigación, y la vinculación entre museos y otros actores sociales, que en este caso se materializan, por ejemplo, en convenios con la Unju".

Nos dice que "en mi trayectoria como investigador, mi tema de doctorado fue sobre la historia de los museos de arte en la región, y me enfoqué en esta cuestión porque siempre me interesaron como espacios a partir de los cuales se tejen procesos que tienen que ver con la democratización de la cultura, que crean comunidad y buscan generar el acceso a la cultura como un derecho. Son casos como el Terry o en Humahuaca con Ramoneda: casas de artistas que se abren a la comunidad. Así que buscamos ese espíritu fundacional".