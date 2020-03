Llega a la etapa final el juicio por intento de femicidio

El próximo miércoles 1 de abril se llevará a cabo la producción de los alegatos del juicio oral y público que se le sigue a un hombre acusado de intentar asesinar de 5 disparos a su exmujer y con la culata del mismo rifle, en una trágica madrugada de julio del 2018 en la ciudad de San Pedro de Jujuy.

En la jornada de ayer, en la Sala de audiencias del segundo piso del Palacio de Tribunales se llevó a cabo el segundo debate oral, donde la mayoría de los testigos fue presentada como prueba de los abogados defensores de Gustavo Isidro Garzón.

Hasta aquí, de lo que fue expuesto en las dos primeras audiencias, la estrategia de la defensa representada por Jorge Vázquez y José Manuel Vargas es ahondar en las circunstancias previas al ataque a tiros con un rifle calibre 22 que Garzón realizó en contra de su exmujer, Analía Verónica Castillo.

Ayer prestaron declaración testimonial 12 personas, entre ellos los padres del imputado, Isidro Garzón y Cedila Flores.

Si bien los progenitores del imputado no están obligados a declarar ante el Tribunal, lo hicieron de igual manera.

Tanto Garzón (padre) como Flores (madre) respondieron a medias una pregunta puntual que dejó a los presentes más dudas que certezas.

Los abogados defensores en su momento preguntaron si el imputado Gustavo Isidro Garzón era una persona violenta, a lo que el padre manifestó: "Conmigo mi hijo no era atrevido, a mí no me faltó el respeto nunca". En igual sentido se le preguntó a la madre, quien respondió: "Era muy bueno conmigo, era un buen hijo conmigo".

Es decir que ninguno de los dos supo responder si su hijo es una persona violenta o no, ante la pregunta de sus propios abogados.

"Ella me cagó la vida"

Además, declararon la hermana del imputado, tres primos, una mujer que trabaja en la vivienda de los Garzón y su hija de 17 años, quienes debían decir que Castillo era una mala madre, una mala mujer, como si todos estas descripciones justificaran a Garzón para que cargara el rifle que tenía guardado y cargado en el placard de la pieza que compartían con Castillo y realizara cinco disparos a quemarropa.

Gustavo Garzón en abril del 2018 le quitó el teléfono celular a Castillo, lo revisó de punta a punta y luego la atacó a golpes, denuncia que se dejó constancia en la seccional del barrio San José de San Pedro de Jujuy.

Desde ese día, Castillo puso fin a la relación y se fue a Tucumán, su provincia natal junto a su hija.

En junio Garzón fue a visitar a su hija y fue denunciado allí también de atacar a golpes a su expareja, delante de la madre de esta.

Luego de que Garzón disparara a Castillo en cinco oportunidades y le destrozara el cráneo con la culata del rifle, su padre llegó a la escena y vio a Castillo tendida en el suelo en medio de un charco de sangre y cuando le preguntó qué había pasado allí, el imputado le respondió que "ella me cagó la vida", "arruinó la vida de mi hija" y salió corriendo de la vivienda ubicada sobre calle Monteagudo 198 del barrio Ejército del Norte.

Minutos más tarde Gustavo Garzón llegó caminando a la sede del Cuerpo de Infantería de la ciudad de San Pedro de Jujuy y le dijo a los efectivos, "me mandé una macaba con mi concubina" y se entregó.

Desde ese momento permanece detenido.