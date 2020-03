Marcelo Tinelli, electo presidente de Liga Profesional de Fútbol

Marcelo Tinelli resultó ayer electo como presidente de la Superliga Argentina de Fútbol (SAF) por unanimidad, en una asamblea desarrollada en el predio de la AFA.

La reunión contó con 22 clubes de los 24 participantes -faltaron Central Córdoba de Santiago del Estero y Colón de Santa Fe- y duró apenas cinco minutos. Allí se resolvió que Tinelli reemplazará al renunciante Marcelo Elizondo, a quien se le aceptó la salida de manera formal.

El primero en hablar fue el vicepresidente de Talleres de Córdoba, Rodrigo Escribano, y destacó el trabajo del exCEO y del exvice, Jorge Brito, durante su tiempo al frente de la Superliga por haberla "ordenado".

Posteriormente, el micrófono lo tomó Mario Leito, presidente de Atlético Tucumán, y aliado de Tinelli, y pidió por el mandatario de San Lorenzo de Almagro como nueva cabeza de la entidad. Hecha la solicitud, se realizó la votación con 22 afirmativos.

Tinelli estará de manera provisoria al frente de la Superliga, que en horas de la tarde se disolverá y se extinguirá una vez cumplida la Copa de la Superliga, frenada hasta nuevo aviso por el coronavirus. En ese contexto, el empresario asumirá su cargo como presidente de la Liga Profesional, bajo la órbita y el control de la AFA de Claudio Tapia.

De hecho, Tapia llegará a Ezeiza en las próximas horas y celebrará otra asamblea con los presentes en la que se anunciará la nueva elección de la casa madre, con fecha el 19 de mayo, y con un mandato que concluirá en 2025 -el actual terminaba en 2021- y en la que tendrá como vicepresidente a Rodolfo D’Onofrio de River Plate, más allá de las diferencias manifiestas.

El directivo riverplatense aceptó en una reunión matinal de este miércoles ocupar una de las seis vicepresidencias en juego para el Comité Ejecutivo de AFA. Además, es posible que esté en el grupo de trabajo de la Liga Profesional.

Sanción a River

Rodolfo D’Onofrio se reunió con Marcelo Tinelli y le pidió que la sanción a River Plate por no presentarse a jugar el fin de semana pasado frente a Atlético Tucumán.

El mandamás "millonario" le explicó a Tinelli que se encontró entre la espada y la pared, por lo que prefirió apoyar la decisión del plantel y del cuerpo técnico de no presentarse a jugar el último sábado por la Copa Superliga. Por este motivo, le solicitó que su no sea sancionado más allá de ser declarado como perdedor del partido ante Atlético Tucumán. De esta manera, River entiende que no debe recibir quita de puntos extra.