Personas con síntomas de Covid 19 y el cuidado de mascotas

Desde el Círculo Médico Veterinario de Jujuy, informan a la comunidad que es importante que las personas que tengan los síntomas del Covid19 y convivan con una mascota higienicen los utensilios que utiliza dicho animal y lo ponga al cuidado de otra persona en otro lugar.

Omar Farfán, presidente del Círculo Veterinario de Jujuy, explicó que según "el documento del AFCD (Departamento de Agricultura, Pesca y Conservación del Gobierno de Hong Kong) establece que, en este momento, todavía no hay evidencia de que los animales domésticos mamíferos, incluidos perros y gatos, puedan ser una fuente de infección para otros animales o humanos".

Reiteró que es muy importante que la mascota sea entregada para el cuidado a un pariente, familiar o amigo, así puede tener la asistencia que corresponde "previa limpieza de todos los utensilios que normalmente utiliza su mascota en el hogar, como ser: juguetes, collares, plato de comida, etc".

En cuanto a la asistencia a una consulta veterinaria, Farfán explicó que se deben seguir los protocolos determinados para el Covi19, por ello es importante solicitar una cita mediante una llamada telefónica para reservar un turno y que no haya aglomeramiento de personas en la clínica o consultorio veterinario.

"Las personas deben sacar turno, ser conscientes que para ir a la consulta ellos deben estar sanos, sin síntomas, para poder atender debidamente a sus mascotas", destacó.

Además explicó que por motivos obviamente conocidos la visita a la veterinaria la debe hacer solamente una persona con su mascota, "no podemos recibir a más de una persona con la mascota, hoy tenemos que tener los recaudos necesarios para asistir correctamente a los animales, por eso pedimos que no vengan de a dos o tres personas, que solo venga una". También sostuvo que en caso de tener que mantener internada a la mascota la persona respete los horarios estipulados para la visita y no que caiga en cualquier momento, dado que también estarán atendiendo otros animales.

Farfán destacó que "estas aclaraciones están establecidas por la Asociación Mundial de Veterinarios de Pequeños animales (Wsava)".

Además solicitó a la población que evite salir a la calle a pasear a sus mascotas, recomienda que recojan las heces o tomen otro tipo de recaudos, sea que viva en una casa con patio o en un departamento, "actualmente vienen paños y pañales para usar y evitar salir a las calles y tener contacto con otras personas".