Virginia Chialvo: "Creo que estos momentos nos van a modificar en algo a todos"

En el universo de las artes visuales, el mundo de Virginia Chialvo suena recurrentemente tanto por su producción propia como por sus talleres. Por ello es que quisimos saber cómo son sus tiempos de cuarentena, y nos responde que "aprovechando bastante el tiempo, los momentos de taller para lo que armé varios tipos de espacios, varios tipos de talleres para trabajar tanto en joyería, con arcilla, con grabado, bordando e interviniendo grabados".

Agrega que "hay un espacio más de reflexión, pensando en nuevas cosas porque se venían nuevas muestras, repensándome. Las distintas técnicas son cosas que yo ya hago, además del grabado y la joyería, porque una recorre otros espacios. Estoy dibujando, me dedico más al grabado pero una siempre trabajó otras técnicas y ahora, de estar en casa, surgió de investigar con otros materiales".

Nos dice que "creo que estos momentos nos van a modificar en algo a todos, y hay un lugar de preocupación también por la economía. Estas situaciones nos hacen reflexionar y ver la situación política en que están América y Argentina, donde uno es trabajador independiente y esto es un parate. Hay un montón de trabajadores precarizados, situaciones que nos atraviesan más allá de los artístico, y creo que de alguna manera va a haber cambios en muchos sentidos".

Piensa que "es muy pronto para saber qué va a suceder, por ahora lo estamos atravesando y aún desde lo artístico siento que se me plantean otras cosas, pero todavía no sé en qué se puede visualizar, expresar, cómo. Por ahora está ahí latente".

Con sus talleres suspendidos, cuenta que "para lo que son las actividades de niños generé una propuesta que lleven a sus casas, y lo que es el taller de grabados para adultos, hay información que voy buscando y les voy acercando desde un lugar más de compartir, porque el taller en sí es muy vivencial. Sobre todo es incitar a que aprovechen este tiempo para expresar, porque desde el arte uno canaliza muchas cosas".

Nos cuenta que "tengo expuesta una instalación en Culturarte, por el Salón Provincial de Artes Visuales, y ahora se va a hacer una visita guiada virtual. En Tilcara me habían invitado para intervenir pañuelos el 24 de Marzo, pero es algo que no se pudo hacer".

Con respecto al campo virtual, empieza por decirnos que "lo tengo más para comunicación y para ver e informarme, estudiar, pero no como una herramienta. Soy más analógica, a la antigua, más del lápiz y hacer el trazo. Veo cosas alucinantes pero no es una herramienta con la que me siento cómoda, y en otro sentido se van generando propuestas para exponer en la red".