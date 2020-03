Es oficial, el modo oscuro de WhatsApp llega a todos los celulares iPhone y Android

WhatsApp ya se puede usar con el Dark Mode (modo oscuro) en Android y iOS, así lo anunció la empresa filial de Facebook el martes 3 de marzo.

Los usuarios de todo el mundo ya pueden usar esta característica, la cual era la más solicitada por la comunidad de WhatsApp, de acuerdo con el comunicado. La llegada oficial sucede luego de que el Dark Mode había dado señales de vida en múltiples ocasiones en la versión beta del app.

"Dark Mode para WhatsApp ofrece una apariencia fresca en una experiencia familiar. Está diseñada para reducir el cansancio ocular en ambientes de poca luz y ojalá ayude a prevenir esos momentos incómodos que ocurren cuando tu teléfono ilumina todo un cuarto", dice WhatsApp en el anuncio. "Durante las pruebas descubrimos que combinando negro puro y blanco se crea un contraste que fatiga el ojo. Así que ahora verás un fondo gris oscuro y un blanco apagado que reduce el brillo de la pantalla, recorta el brillo y mejora el contraste y facilidad de lectura".

Es importante mencionar que el Dark Mode en Android y iOS no son totalmente de color negro. WhatsApp dijo a CNET en Español que las versiones del modo oscuro en ambas plataformas son de un tono gris oscuro y el tono puede variar dependiendo de la plataforma ya que está hecho para complementarse con el sistema.

WhatsApp celebra el anuncio con un chistoso video en el que se ven a varias personas sufriendo por la blanca interfaz de WhatsApp previo a la llegada del Dark Mode. Los usuarios del app se sentirán familiarizados con el martirio que se ve en el video. Y por si no lo notas, acá te lo contamos: el video tiene de banda sonora una versión de la canción "The Sound of Silence".

La función está disponible tanto para iOS como para Android y está integrada de forma nativa en iOS 13 y Android 10, así que la interfaz cambiará de tono dependiendo de la configuración del sistema. En Android 9 o versiones anteriores, los usuarios tendrán que activar el modo desde los ajustes de WhatsApp. En este enlace te decimos cómo activar el modo oscuro de WhatsApp en ambas plataformas.

La disponibilidad de Dark Mode en WhatsApp será a partir de este martes, pero podría tardar en llegar a todos los usuarios. WhatsApp pide actualizar la aplicación a la versión más reciente (puede variar dependiendo de la plataforma y la versión del sistema operativo) y esperar a que aparezca la función.