Ferrario se instaló y hace cuarentena en su pago

A menos de un mes para celebrar los 20 “pirulos”, nació el 30 de abril del 2000, Rafael Ferrario, arquero de Huracán de Parque Patricios que aún no debutó en Primera, se instaló en su Monterrico natal para hacer la cuarentena como todo ciudadano argentino. El golero “quemero” que le pisa los talones al hoy titular Fernando Pellegrino llegó a Jujuy previo al aislamiento obligatorio dictado por Nación y tras la suspensión de la Copa de la Superliga que en caso de reiniciarse deberán sumar la mayor cantidad de puntos para engrosar su puntaje y evitar los fantasmas del descenso.

Tras haber realizado más de 1500 kilómetros en ómnibus en la licencia brindada por el DT Israel Damonte mantiene la rutina de trabajos físicos pero en su casa y a veces con los hermanos luego de haberse entrenador unos días en el club “tabacalero”.

“Trato de hacer el día a día igual que en Buenos Aires, me levanto temprano, tomo mates con mis padres y hermanos. Y tipo 9.30 me pongo a entrenar con lo que me mandan el profe y el entrenador de arqueros, Pablo Campodónico”, acotando que “después almorzamos en familia y a la tarde tras la merienda hago el segundo turno de entrenamiento. Por suerte pude llegar a Jujuy sin inconvenientes ya que de Huracán nos liberaron antes de la cuarentena, apenas supe que podía volver a Jujuy me vine para estar con mi familia”, comenzó declarando el juvenil.

Posteriormente contó que “el primer día que llegué mi ciudad entrené donde jugaba antes, en el Club Monterrico San Vicente. Me abrieron las puertas y tenía cosas para entrenar y hacer gimnasio. Después del pedido de cuarentena obligatoria por parte del Presidente, empecé a entrenar en la galería de mi casa. Me estoy moviendo con algunos elementos que tengo para hacer fuerza y con la ayuda de mis hermanos que algunas veces se prenden a hacer ejercicios conmigo. Trato de compartir, reírnos porque después me voy y no sé cuándo vuelvo. Mi hermano menor me dijo que le enseñe a atajar, que él quiere ser arquero, de a poco le voy enseñando algunas cosas”.

“Rafa”, como lo apodan, detalló como toman junto a su familia esta emergencia sanitaria admitiendo que “tratamos de tomarnos las cosas con calma pero sabemos que todo el país y todo el mundo está paralizado por esta pandemia así que respetamos las precauciones que pusieron. Hacemos cuarentena en casa, los negocios cumplen el horario dispuesto, sale una sola persona de casa para cuidarnos a nosotros y a nuestros abuelos”. En ese sentido agregó que “mi familia está compuerta por mi papá (Héctor Ferrario) que es empleado agrónomo, mi mamá (Claudia Mazuecos) que es ama de casa y mis hermanos Randolfo que es delantero y Marcelo lateral, ambos juegan en Monterrico San Vicente y jugaron el Torneo Regional. Y mis otros hermanos son Claudia, Leonel y Gino. Yo llegué en colectivo para no entrar en ningún aeropuerto y no poner en riesgo a mi familia. Decidí volver porque tanto yo como mis padres creemos que estar juntos es la mejor manera de afrontar esta situación. También me da más tranquilidad al saber que están todos bien”, reconoció.



En el tramo final habló de su descubridor expresando que “Diego Vilte me guió desde la escuelita de fútbol luego pasé por las inferiores de Argentinos Juniors, River Plate, Banfield y ahora en Huracán se me dio de ser profesional. Él tiene mucho que ver en estos. Y asimismo habló de su actual técnico Israel Damonte contando que “tengo buena relación, es un gran técnico potencia mucho a los jóvenes y eso me favorece muchísimo porque me hace participar bastante. Me voy proponiendo metas y ahora enfocado en entrenar para cuando me toque debutar”, selló.





El golero “tabacalero” se refirió al complicado momento que atraviesa el conjunto “quemero”

Rafael Ferrario, jujeño que integra el plantel de Huracán en la Superliga, complicado en la tabla confesó que “sabemos que no venimos de la mejor

manera pero tratamos de sacarlo adelante partido a partido, el último triunfo ante Banfield sirvió de motivación para arrancar lo que se viene”.

Vale 10 millones

El futbolista oriundo de Monterrico que es parte del plantel de primera División de Huracán de Parque Patricios, bajo las órdenes de Israel Damonte, DT "quemero", mantiene contrato vigente hasta el 30 de junio de 2021 con una cláusula de 10 millones de dólares.

A mitad de 2019 el talentoso arquero, Rafael Ferrario, firmó su primer contrato como futbolista de Atlético Huracán de la Superliga por dos años y una cláusula de rescisión que hace ilusionar a más de uno por sus proyección. Debido a que Ferrario es categoría 2000, tiene 19 años y llegó al "Globo" hace dos años.