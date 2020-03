"Me salvé de milagro pero mis heridas no curaron"

Un llamado al sistema de emergencias 911 alertaba a los efectivos policiales que una mujer yacía en el suelo luego de haber sufrido al menos cinco disparos, dentro de la casa Nº 798 de la calle Monteagudo del barrio Ejército Argentino de San Pedro de Jujuy.

Verónica Castillo estaba bañada en sangre y en estado de shock imploraba a sus suegros que llamen a la ambulancia, luego de que su expareja Gustavo Isidro Garzón le disparara con un rifle calibre 22 cinco veces y destruyera la culata del arma en su cabeza, la madrugada del 29 de julio del 2018.

Un vecino llamó un remís y camino al hospital Páterson, en inmediaciones al cementerio sampedreño cruzaron a la ambulancia del Same que acudía al llamado de emergencia. La mujer que mientras era asistida alcanzó a decir que Garzón había disparado a quemarropa, que el último disparo que impactó en su espalda fue delante de sus suegros quienes no pudieron evitar el ataque. Castillo ingresó a la sala de cuidados intensivos del hospital local y debido a su delicado estado de salud que presentaba y la importante cantidad de sangre que perdió no fue derivada al nosocomio cabecera de nuestra provincia.

La mujer nació en Tucumán y conoció a Garzón en 2016 mientras estudiaba en nuestra provincia.

La pareja convivió muy poco tiempo en casa de sus suegros y ella decidió poner fin a la relación por los incontables hechos de violencia tanto física como verbal, que sufría por parte de Garzón.

"Mis heridas todavía no curaron, salvé mi vida de milagro pero los disparos me dejaron serias secuelas tanto físicas como psicológicas. Sigo bajo tratamiento, continúo medicada y no quiero estar más así, no quiero vivir angustiada por culpa de un hombre que intentó matarme", dijo en una entrevista Verónica Castillo a nuestro diario

"Yo en el mes de abril de 2018 me había vuelto a Tucumán, luego de que Garzón me atacara a golpes y lo denunciara en la seccional del barrio Ejército de Los Andes. Mi madre cuidaba de mi hija mientras yo trabajaba y al poco tiempo enfermó. En julio le pedí al padre de mi hija si podía cuidarla por unos días, por un viaje de trabajo y la traje a Jujuy".

"A los días regresé a Jujuy para buscar a mi hija y de inmediato noté que algo no estaba bien. Esa madrugada en la casa de mi expareja no estaba mi hija, no había nadie. Garzón se me tiró encima e intentó abusar de mí. Lo detuve como pude y del bolsillo de su campera sacó un anillo y me pidió que nos casemos. Le dije que es una persona muy violenta, que el motivo de la separación fue justamente eso, las agresiones que sufría y le pedí que me dejara ir. Tenía la necesidad de salir de esa casa, ir a la Policía y sacar a mi hija de ese lugar, era lo único que me importaba en ese momento", dijo Verónica Castillo.

"Me fui hasta la puerta y detrás de mí apareció Garzón con un rifle colgado en el hombro. Me insultó de la peor manera que se le puede decir a una mujer, me miró a los ojos y realizó el primer disparo que impactó en una pierna, volvió a disparar cuando yo estaba en el piso y el proyectil impactó en la otra pierna. Me puso el rifle en la cabeza y gatilló, pero el disparo no salió, así que me pegó con la culata del arma en la cabeza. Yo estaba bañada en sangre y volvió a disparar dos veces seguidas, uno de los proyectiles me destrozó un brazo y otro tenía orificio de salida. Yo ya había dejado de gritar y de llorar, sentía que moría desangrada cuando entraron los padres de Garzón. Creo que el hombre forcejeó con su hijo, no pude ver bien lo que pasaba. Intenté ponerme de pie y le dije a la madre de mi expareja que me ayudara, que no quería morirme; allí fue donde Garzón apuntó a menos de 1.50 metros y me disparó por la espalda, donde el proyectil llegó al hígado y el hombre salió corriendo", dijo Castillo.

"Hace dos días me entero que el martes de la semana que viene empieza el juicio oral en contra de Castillo por el intento de femicidio. Me llamó la atención que la abogada de la exsecretaría de Paridad de Género recién me informara. Espero que este hombre tenga una condena ejemplar y que este caso no sea como tantos que quedaron impunes en Jujuy", dijo.

"Me estoy preparando para volver a remover todo lo que pasó, estoy viviendo en casa de mis padres en Tucumán y la semana que viene volveré a Jujuy buscando justicia".

Antecedente

A fines agosto del 2019 el Tribunal en lo Criminal Nº 2 condenó al expolicía del Servicio Penitenciario Pablo Mamaní Luzcubir a la pena de 20 años de prisión, luego de realizar 11 disparos a quemarropa a su exmujer Romina Castro, también efectivo de la fuerza.

Luzcubir intentó asesinar en reiteradas oportunidades a su exmujer y casualmente el ataque se dio cuando la mujer decidió poner fin a la relación por los hechos de violencia que sufrió por parte de Luzcubir. Gustavo Isidro Garzón será enjuiciado el martes de la semana que viene y teniendo en cuenta los antecedentes en los fallos judiciales en nuestra provincia, podría ser condenado a cumplir varios años de prisión por el supuesto intento de femicidio en contra de su exmujer, en un hecho ocurrido a fines de julio del 2018.

Gustavo Garzón luego de atacar a Verónica Castillo, se entregó por sus propios medios en sede policial, dio una versión muy distinta a lo que pasó y desde entonces quedó detenido e imputado por el hecho.