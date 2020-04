"No nos encerremos en la palabra ´encierro´"

La multifacética artista Elisa Barrientos retirada del foco público desde hace algunos años por propia decisión, (salvo algunas incursiones como resultar ganadora del Salón Provincial de Artes 2018 en la categoría "Pintura"), habló con nuestro diario sobre esta cuarentena.

Dice sobre lo abrupto de esta situación que nos sorprendió, que "debemos apuntar al consumo responsable y a compartir".

La pintora, actriz, coreuta y realizadora audiovisual consultada sobre cómo se vio afectada su labor artística en estos días de aislamiento obligatorio explicó, "mi trabajo no se vio muy afectado porque hace mucho, -desde el 2014-, que me aparté de los centros culturales centrales, de la muestras, de las ataduras mentales buscando otros caminos de expresión, para apoyar luchas sociales y estudiar. Algunos me llaman de izquierda, otros socialista o anarquista; yo creo que soy antisistema, me importa la vida, el ser humano, el ser persona y ser gente. Siempre me resultó difícil conciliar el arte con lo comercial, es conflictivo para mí cobrar por mi trabajo, aunque ahora llegué a entender que es un trabajo y debe ser valorado. Y estas circunstancias cambiaron cosas que hago fuera de mi casa, por ejemplo últimamente promovía pequeñas acciones en búsqueda del cambio interno, así enfloraba colectivos, dejaba ramos de flores silvestres en los asientos, también silbaba en las paradas, curaba los árboles, eran mínimas maniobras que podrían servir para cambiar internamente, para curarnos e irradiar. Y se extrañan otras pequeñas cosas como caminar tranquilamente por la calle; ahora es difícil, estamos todos corriendo si salimos", contó.

Luego indicó que el arte es una excelente alternativa siempre pero más en estos tiempos de encierro, "creo que la humanidad no hubiera llegado a este grado de desarrollo si no hubiéramos estado atravesados por el arte es sus distintas disciplinas. El arte siempre ha sido una herramienta para encontrar cierto grado de bienestar y equilibrio en la comunidad. Y en estos momentos complejos, las artes nos ayudan muchísimo", manifestó. Y sugirió una serie de opciones que podrían resultar beneficiosas en este período de confinamiento, "la música ayuda muchísimo, por ejemplo yo ahora escucho música más universal estoy volviendo a los orígenes escuchando música de comunidades originarias, también está bueno dibujar o pintar con los chicos y conectar con nuestra niñez desde ahí; también se puede aprovechar para leer ese libro que nos habían regalado o que nos habíamos comprado. Las artes escénicas también son una opción, está bueno jugar diferentes personajes con la familia; y otra alternativa puede ser sacar fotos, tomar videos de los abuelos, que cuenten sus historias, o que el grupo familiar haga lo mismo. Es muy lindo conjugar lo audiovisual con la memoria y el rescate, serán documentos que nos quedarán y en un momento, estarán como recuerdo invaluable. Es bueno pasar esta etapa con los seres queridos", expresó. Tras lo cual Barrientos añadió, "muchas veces hemos dicho ‘cuando tenga tiempo...’, ahora tenemos el tiempo, no nos encerremos en la palabra encierro, cambiemos de foco. Es el momento de bajar un cambio, de reencontrarse con el interior de uno mismo".

Durante la charla también se refirió a los proyectos que espera retomar tras superar este período complejo. "Cuando comenzó la pandemia estaba trabajando alrededor de un proyecto documental que iba al rescate de la memoria de la gente mayor y que decidimos suspender mucho antes que se declare la cuarentena para proteger los protagonistas. Además estoy escribiendo guiones de ficción aunque creo que va a estar muy difícil dirigir una producción audiovisual porque no tengo los medios; me siento capacitada pero es muy complicado conseguir el presupuesto. Pero estoy buscando dónde poner mi energía para producir; espero poder armar un grupo de trabajo de mujeres para poder hablar de nuestra situación. Quiero lanzarme para aplicar todo lo que aprendí en mis 20 años dedicada a las artes en las artes", señaló. Y por otro lado contó que además trabaja en diseño textil y cultivando, "estoy trabajando con el tema de mi huerta hace bastante y comparto el proceso vía Facebook", indicó.

Y reflexionando nuestras actuales circunstancias dijo, "esta situación mundial que estamos viviendo fue muy abrupta, por eso debemos apuntar al consumo responsable y a compartir. Veo que esto va a ir para largo así que considero que ahora tendremos que dedicar tiempo al cuidado de los adultos mayores y luego retomar los trabajos que dejamos pendientes. Esta situación nos está afectando a nivel mundial y va a seguir porque la desigualdad es mucha y no todos vivimos en una casa con todos los servicios. Va a ser cada vez más dificultoso", concluyó.