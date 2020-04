"Un 40% del comercio está trabajando porque hay muchos no exceptuados"

-Hasta ahora, ¿cómo repercutió la cuarentena en la actividad del comercio en la provincia?

La situación de la actividad comercial lamentablemente se ha visto perjudicada, ya que el aislamiento social preventivo obligó a que muchos comercios deban cerrar sus puertas y eso trae como consecuencias que no se puedan generar ingresos, y en consecuencia hoy, tenemos una difícil tarea respecto de acordar con muchas empresas que están con enormes dificultades para pagar los sueldos. Nosotros ya veníamos con una situación compleja, producto de una política económica ,por lo menos para mi punto de vista, desacertada, que nos había complicado ya con varios comercios. De hecho las cadenas de electrodomésticos nacionales hoy están pasando por una situación muy crítica, no han terminado de pagar los sueldos, y así como esas empresas, hay otras dedicadas a la venta de ropa y demás, que están pagando los sueldos en cuotas, y lamentablemente no ha podido cancelar los sueldos del mes de marzo en este caso. Así que bueno, con enormes dificultades tratando de buscar acuerdos con las diferentes empresas. Acuerdos que hacen más fácil que no perjudiquen al trabajador o que le permita hacerse de la totalidad de su sueldo.

-¿Cuál es el porcentaje de comercios que se encuentran trabajando?

La verdad que no lo podría decir, pero ronda un 40%, porque básicamente hay muchas actividades dentro del comercio que todavía no han sido exceptuadas y otras que todavía no están en condiciones de poder abrir sus puertas.

-Además de las farmacias, super mercados y negocios de venta de comestibles, ¿qué otros negocios están trabajando?

Bueno, los corralones y todo lo que tenga que ver con insumos para la construcción, las casas de electricidad, ferreterías; he visto que las pinturerías también están abiertas. Creo que a partir del miércoles se sumaron las ópticas. Así que de a poco, la actividad se reanuda pero con enormes dificultades ya que algunas pymes no la venían pasando bien, y esto empeora la situación. Esto no quiere decir que todos estén mal, porque evidentemente, hay situaciones como es el caso de los supermercados, donde el tema del aislamiento ha orientado las compras exclusivamente a los alimentos, y esto se ha visto incrementado por lo menos en relación a lo que venían facturando. Hoy han facturado por lo menos un 25 % más, pero no es la realidad de todos, y ahí es donde tenemos el problema, conciliar con empresas que pagan bonos y empresas que no están en condiciones de pagar los sueldos. Es un espectro muy amplio que tenemos en la actividad.

-¿Están hablando con los empresarios? ¿De qué manera están viendo la posibilidad de continuar con el pago de los sueldos?

Nosotros fundamentalmente tratando de que todas las empresas puedan lograr la asistencia del Estado nacional con los programas que ya ha establecido el Ejecutivo; algunos lamentablemente tienen dificultades, pero la idea es que en la medida que ellos puedan contar con esa ayuda, puedan liquidar la totalidad de los sueldos. Ahora hay que ver, puntualmente cada una de las empresas. Hemos empezado alguna conversación con algunos que están teniendo dificultades, pero no hemos acordado todavía una modalidad de pago.

-En torno a esta situación, ¿se produjeron despidos?

Y lamentablemente tenemos que decir que sí hay entre 15 y 20 despidos. Yo creería, para dar un número medio, que estamos en los 17 despidos.

-¿Han tenido reuniones con el Gobierno provincial, respecto de cómo se va a manejar esta ayuda en lo económico, y de la apertura del resto del comercio?

Sí, seguramente nosotros tenemos más vinculaciones con el ministro de Trabajo, Normando Álvarez García. Y a través de él, y así alguna sugerencia que generamos se pone en práctica. La verdad, yo entiendo que la tarea que hoy tiene el gobernador es amplia y por ahí si uno no tiene la posibilidad de reunirse personalmente con él, pero bueno, nosotros a través de otros organismos, a través de los ministerios por allí generamos algún tipo de sugerencia, y eso luego se plasma en alguna resolución.

-¿Cuándo cree usted que se va a reactivar el comercio en su totalidad?

No lo sé, y sería muy desacertado de mi parte porque quien maneja esta posibilidad o esta fecha, seguramente tiene que ser alguien que tenga que ver con el sistema sanitario. A nosotros nos gustaría que a partir del lunes todo esto se reactive, pero bueno, sabemos que no va a ser fácil, por ahí se tiran fechas y dicen que a partir de junio; la verdad que uno no tiene muy claro el panorama.

-¿Van a realizar algún otro planteo para este sector laboral?

La verdad que nosotros también seguramente vamos a pedir en el Ministerio de Trabajo, que de a poco se pueda desarrollar tareas, si bien no a pleno, pero por lo menos para plantear la situación que tenemos en nuestro sector. Vamos a solicitar al Gobierno y al ministro, a ver si el Ministerio de Trabajo puede desarrollar una tarea un poco más amplia, y atender muchas de las necesidades que tenemos ya que surgen conflictos, y el órgano idóneo para generar algún tipo de soluciones es el Ministerio de Trabajo. Sin este organismo tenemos enormes dificultades para plantear los problemas que tenemos nosotros. Y de alguna manera también esto está restringido por el aislamiento.

La mayor herramienta que tiene la actividad gremial para resolver un conflicto, es la medida de acción directa, pero por el decreto de aislamiento nosotros tenemos una gran imposibilidad de llevarlas a cabo.

-Pero no hubo antecedentes favorables recientemente...

De hecho algunos compañeros que han venido generando este tipo de medidas han tenido enormes dificultades. Está lo que pasó con la UTA el otro día, que han hecho reclamos, y esto se vio como una situación muy diferente, y lamentablemente los compañeros han terminado detenidos o demoramos cuando menos, y en situaciones que creemos nosotros son poco favorables para la sociedad en su conjunto.