Habría reasignación de recursos y fuerte caída de la economía

El Tribuno de Jujuy consultó a especialistas para intentar despejar la gran incertidumbre económica que nos invade, para cuando la pandemia por el coronavirus pase a la historia, o al menos conocer algunos escenarios que hoy se proyectan para la provincia. Algunas de las posturas apuntan a que en todo el mundo y por supuesto en Jujuy, el Producto Bruto Interno (PBI) no tendrá un crecimiento, por lo contrario, caerá entre el 5% y 9%.

Estiman que habrá una fuerte reasignación de partidas presupuestarias y de recursos. Asimismo, hay una convicción entre los profesionales de que las medidas tomadas por el Gobierno nacional de priorizar la salud y habilitar la actividad para algunos rubros, es favorable y, por lo menos, si se lo compara con otros países, estiman que la cifra de contagio e infectados será menor. En tanto que otros, afirman que "calmar" el impacto económico dependerá de la gestión de cada provincia. También, es inevitable mencionar que la crisis económica a nivel país dependerá de la renegociación de deuda.

El economista y consultor en finanzas Álvaro Pérez mencionó que todavía no se conoce el piso de esta crisis sanitaria, "estamos registrando los primeros casos y en el norte de la provincia no hubo una gran cantidad de infectados, ni de muertes", dijo y señaló como positivas las políticas de reactivar a algunos comercios.

Ahora, considerando que varios rubros llevan más de un mes de inactividad, cuando estos se reactiven, indicó que el nivel del consumo no volverá a ser el mismo.

"El impacto de esta crisis va a ser también dentro del sector privado como en la política. Habrá cambios de decisiones de consumidores. Por ejemplo, si el año pasado un adulto mayor tenía pensado viajar a Europa, luego de que pase la pandemia, no va a optar por hacerlo, seguramente va a querer mejorar su casa porque se dio cuenta del valor que tiene. Esta pandemia cambió el mundo para siempre, lo hizo con la microeconomía, con la cotidianidad y en la vida de las personas", precisó.

Por su parte, el contador y profesor de Economía de la Unju, Guillermo Sapag, afirmó que a pesar de que la caída económica será importante, el endeudamiento que acarrea el país como la provincia por parte de Nación, al duplicar la deuda en cuatro años, "nos pone en una condición mucho más frágil que el resto", dijo y agregó que la decisión tomada por el Gobierno nacional de priorizar la salud dará -dentro de todo lo malo- un resultado positivo, "porque no es lo mismo encarar la economía en un país como Estados Unidos con 40 mil muertos y con 22 millones de desocupados. Éste es un país donde hasta el momento y haciendo bien los deberes, el mal puede ser menor, con menos contagio y vidas expuestas", indicó.

Mientras que para el economista y decano de la Facultad de Economía y Administración de la Ucasal, Lucas Dapena, la crisis generada por la pandemia impactará fuertemente a todos los países y para tratar de "amortiguar" este golpe dependerá de la "muñeca" de gestión pública de cada provincia, al tratar de que las actividades que no generen acumulación de personas, puedan comenzar a reactivarse, pero cumpliendo con la responsabilidad sanitaria.

Planteó que el apoyo a los sectores económicos afectados por la crisis del coronavirus pueden ser de dos formas, ayudándolos a que vuelvan a la normalidad y por el otro lado, los sectores como el turismo, dependerán de las políticas nacionales. "Creo que va a haber una fuerte reasignación de recursos como consecuencia de esta pandemia. Es probable que hayan obras públicas que sean suspendidas para liberar recursos y de esta manera apoyar a sectores económicos que están siendo muy perjudicados", resaltó.

En tiempos de crisis: un aporte de las grandes riquezas y pensar a largo plazo

En comparación a otras actividades, desde hace años, los bancos contabilizan ganancias exorbitantes y en el marco de la crisis generada por la pandemia del coronavirus, el economista Sapag apuntó que el sector ha hecho un gran negocio con la letras, con tasas que llegaron aproximadamente hasta el 70% y hoy “le da la espalda a las pymes, que son aquellas que garantizan el 70 % de empleo de la Nación, poniendo excusas y exigiendo mayores garantías”, afirmó el profesional. En ese sentido se mostró a favor de que el Congreso Nacional vote un aporte a las grandes riquezas de la Argentina, que representan el 0,08 % de la población económicamente activa del país. “Esto no está referido a un empresario común ni a una pyme, sino a las grandes fortunas que tiene el mundo. El 1% de la población del mundo tiene el 50% del PBI y el otro 50 % lo comparte el 99% de la población, esa es una injusticia”.

La concentración económica

Sapag sostuvo que pedir un aporte a quienes configuran las 50, 100 o 12 mil empresas más importantes en términos de capital, es lo más lógico en un esquema de solidaridad, “las empresas no van a perder, sino que van a ganar un poco menos. Y esto va a suceder en Alemania y en otros países de Europa y porque es también una lógica el gravísimo problema que hoy tiene el capitalismo que es la concentración económica”, sostuvo.

“Pensar fuera de la caja”

A su turno, Pérez señaló que en todos los lugares del mundo y con todos los niveles de actividad, el sector productivo económico va a hacer un esfuerzo por obtener ya sea menos rentabilidad y en materia tributaria. “El sector financiero quizás es el que está mejor preparado para hacerlo con las medidas del Banco Central que puede intervenir para darle mayor liquidez -algo que ha hecho- y para morigerar su rentabilidad. Entonces es un sector hiperregulado, los bancos no hacen lo que quieren, sino lo que las políticas le permitan. Pero si se hace eso, mataría las inversiones a largo plazo y nadie invertiría, no tomarían más empleados, no abrirían sucursales”, dijo Pérez y agregó que por primera vez, la política debería pensar en incrementar los impuestos a la presión tributaria o hacer un esfuerzo en este tiempo para “luego comprometernos a eliminarlos en el 2022 y a partir de ahí una baja, eso sería distinto”, dijo.

Además planteó que hay que pensar “fuera de la caja, fuera del esquema mental que tenemos siempre, donde debemos plantear cómo ganamos todos, desde el sector público y privado, este último “con excedentes podrá invertir aquí y como beneficios de eso en el futuro nos comprometemos a tener superávit fiscal y a devolverlo y a bajar los impuestos para que la Argentina en el 2040 sea un país sin impuestos y donde todos quieran invertir”, enfatizó Pérez.