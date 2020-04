Obreros "golondrinas", en el hospital de campaña

Desde el Comité Operativo de Emergencias informaron que las 49 personas que ingresaron en la noche del jueves a la provincia provenientes de Río Negro, no presentan síntomas sospechosos, pero por cuestiones de protocolo y ante la situación epidemiológica, fueron trasladadas al hospital de campaña para poder realizarles, en los próximos días, los estudios correspondientes.

Así lo explicó el representante del COE, Pablo Jure, quien además indicó que los trabajadores golondrinas y sus familias "se encuentran bajo vigilancia estricta", y sostuvo que ante "cualquier situación que se pueda presentar, tenemos los recaudos médicos en toda instancia".

Respecto a los pasajeros, informó que si bien muchos presentan patologías, el caso de algunas personas diabéticas, hipertensas, convulsivas y asmáticas, "ninguna presenta síntomas vinculados al Covid-19".

En el caso de una de las personas que presentaba descompensación diabética, la misma fue trasladada al hospital "San Roque" para hacer su control y tratamiento, y llevada nuevamente al hospital de campaña.

Finalmente, destacó el "brillante operativo de seguridad" para el encapsulado y traslado del colectivo que trasladaba a las 49 personas.

El micro activó el protocolo de coronavirus porque algunos pasajeros habrían estado con una persona que poseía esa enfermedad.

“Hoy siento orgullo de ser diputado de Jujuy”

El diputado Rubén Rivarola (PJ) sintetizó su mensaje en el recinto legislativo al señalar que se sentía “orgulloso de ser diputado y también por haber peleado hoy estas pocos apoyos para los empleados y especialmente para nuestros intendentes y comisionados municipales. Algunos diputados no entienden porque tal vez no tienen responsabilidad de acompañar a ningún intendente o comisionado. Algún colega incluso amagó con renunciar en diciembre, pero lo sigo viendo sentado en su banca, pero está todo bien” dijo defendiendo su voto a favor de los préstamos solicitados.

“Como sea, yo trabajo desde los 12 años y nunca vi una situación como la que vivimos ahora, podemos hablar de empresas como Ledesma, o Mina Pirquitas, o Mina El Aguilar, o Sales de Jujuy que son un orgullo para Jujuy, también están atravesando graves problemas porque esta es una situación peor que una guerra”, dijo Rivarola. “Yo no soy defensor de nadie en especial, pero soy realista. Hasta los bancos no sé si hoy están en condiciones de prestarle plata a cualquiera, porque no saben si les van a devolver. Y tenemos deudas en dólares, y hay que salir de esto. Por eso le agradezco al presidente Alberto Fernández porque le está dando un auxilio a las provincias para que puedan salir adelante. Y pido que tampoco crean que el crédito del que estamos hablando acá, es para que el gobernador vaya a retirar la plata, tendrá que cumplir requisitos para eso”, detalló fundamentando su apoyo.

En otro momento, minimizó las discusiones internas del bloque justicialista: “Es lamentable que dentro de nuestro bloque haya diferencias. Pero el peronismo es esto, nosotros no somos esos a los que se les dice que hay que ir para allá y salimos todos corriendo. Las diferencias las tenemos, por qué no decirlo, pero seguimos siendo todos peronistas”, enfatizó. “Ha bajado 70% el consumo en Jujuy y eso tenemos que enfrentar.

Pensemos que nuestra plata no va a valer nada, porque se está emitiendo sin respaldo, pero si así no fuera estaríamos hablando de cuasi monedas, de patacones. Por eso no creo estar equivocado al aprobar estos seis mil millones y asegurarnos el pago al empleado público, porque los negocios de Jujuy se mueven cuando paga la Provincia. Por eso, repito, aún con nuestras diferencias, hoy me siento orgulloso de votar por estos seis mil millones para la gente. Y como creyente, pido a Dios que nos ayude en este momento”, concluyó.