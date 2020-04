Más del 35% de las pymes cerraría si no recibe ayuda

Una consulta a 200 pymes que integran la Cámara de Comercio de Jujuy reveló que el 11,6% decidió cerrar y otro 25% está pensando en hacerlo de no recibir ayuda del Estado, lo que hace más del 35%. Preocupa que incidirá en el desempleo y que aún no acceden a muchas de las asistencias del Gobierno nacional para el sector.

"El 11% ya decidió cerrar y hay un 25 % que está analizando hacerlo. Lo que pasa es que para seguir sobreviviendo necesitan ayuda del Estado. Eso nos ha dejado muy preocupados porque son proyectos que se frustran y se queda gente sin trabajo con todo lo que eso implica", expresó Guillermo Bustamante, de la Cámara de Comercio sobre la consulta entre 200 pymes que hizo la entidad este mes.

Sostuvo que la paralización de la actividad impactó muy fuerte, "un mes sin actividad, no hay pyme que lo pueda soportar" y que con la apertura de varios rubros se espera poder parar ese declive.

Una de las consultas apuntaba al nivel de actividad durante la cuarentena. En el 80,8% fue nula, el 18% trabajó en forma limitada y sólo el 1,2% en forma normal, números que el empresario consideró relativos porque sectores que no son de alimentación exceptuados, como ferretería, facturaron sólo el 20%.

Consideró que podría darse ahora en otros rubros, con la flexibilización actual, porque no se podrá producir como antes dado que hay menos ingresos y la gente prioriza la alimentación y farmacias.

Otra de las preguntas fue sobre la situación financiera de las pymes e indicó que 40,1% tenía cheques rechazados, por lo que Bustamante explicó que a muchos les es imposible cumplir. Ejemplificó que en indumentaria se había anticipado la temporada otoño-invierno, con la cuarentena los cheques fueron a proveedores y la apertura del clearing bancario perjudicó porque entraron cheques a las cuentas, no podían cubrir y al priorizar el pago de sueldos se cortó la cadena de pago.

Dijo, no obstante, que por resolución del Banco Central los cheques rechazados no serán informados hasta el 30 de este mes de modo de no ser antecedente negativo que afecte al acceso de créditos posteriores. Acerca de la necesidad de apoyo del Gobierno, explicó que la asistencia para el pago de sueldos del 50% del neto para empleados alivianó el mes pero necesitan otras medidas. Es que corren los vencimientos de Afip y al no poder pagar también los intereses resarcitorios.

Si bien se redujo el 95% de las contribuciones patronales, del formulario 931 que aclaró representa el 25% del total, estimó que no pueden pagar el resto que ya se venció; al igual que el anticipo de Ganancias y otras que continúan agobiándolos.

"Los comerciantes y las pymes están desesperados, desahuciados, desmoralizados", precisó. Esperan soluciones del Gobierno nacional porque si bien el Estado provincial corrió el vencimiento de Ingresos Brutos, al igual que las cuotas no pagadas de la moratoria, dijo que la incidencia de los impuestos provinciales no es tan importante como los nacionales, IVA, Ganancias y 931.

Planteó también que otros sectores de cuentapropistas quedan fuera de las asistencias, y que si bien salieron créditos a través de tarjeta para los autónomos debería ser más contundente. Sostuvo que hay comercios que están pasando de la formalidad a la informalidad para poder subsistir.

Sobre los créditos blandos anunciados explicó que muchos no pudieron acceder porque se les presentaron muchas dificultades y aunque se otorgaron aseguró que fue a quienes tenían muy buena calificación.

Plantean que los resultados que presentaron ante el Ministerio de Producción y al Ejecutivo provincial habrían incidido en que el Gobierno contemple la flexibilización lanzada de la cuarentena.

Crisis en el Turismo y otros rubros con baja en las ventas

Desde el sector turístico y gastronómico el vicepresidente de la Cámara de Hoteles de Jujuy y Afines, Cristian Boglione, expresó que “el sector turístico es muy crítico, quizás el más afectado porque fue el primero que le pegó y al último que se va a reactivar, principalmente la hotelería y gastronomía también”, dijo y estimó que en un año quizás se reactive la hotelería. Explicó que ya cerraron varios locales gastronómicos, debido a la parálisis y a tener que afrontar gastos de alquileres así como sueldos. Consideró que no hay forma de paliar esta situación salvo que llegue ayuda del Gobierno nacional para marzo, que se tuvo que pagar y detalló que el 40% no pudo pagar el total.

Dijo que la ayuda anunciada para sueldos es importante y espera que salga pese a la burocracia, y que los créditos del 24 % sumando gastos operativos llegarían al 30 % y que no son viables por lo que aseguró que necesitan a tasa cero. Además, explicó que piden con urgencia la declaración de la “Ley de emergencia turística” por la crítica situación, ya que aseguró que si no tienen abiertas las puertas no podrán pagar sueldos, y que ya venían en una mala situación, con lo cual los diferimientos también incidirán posteriormente. “En mi caso con la venta de alimentos he podido seguir trabajando, pero está complicado porque no tenemos el mismo caudal de gente porque no sale. Pude abrir en horario restringido y baja el nivel de venta.

Creo que voy a conseguir la ayuda del Estado para que me ayude a pagar a los empleados, está hecho el trámite y está por verse”, explicó Claudia Galante, propietaria de un comercio de productos naturales. Planteó que si bien salió una habilitación respetando el código de bioseguridad, explicó que están habilitados por un lado y por otro no les dejan abrir las puertas, algo está confuso porque luego la Municipalidad quiere clausurar y poner multa, con lo cual no hay concordancia entre el Gobierno municipal y provincial. Otro sector que abrió sus puertas es el de corralones, y al respecto Martín Chumacero de un negocio de avenida Almirante Brown al 2400, explicó que “estamos en un 30 % de las ventas”, pese a que se está activando el movimiento.

Detalló que con la restricción de salidas según número de DNI se redujo la llegada de gente que aún duda y porque no pueden llegar las parejas a elegir los materiales, la dificultad de circular en vehículos y debido a que parte de la clientela es gente mayor. Por otro lado, explicó que por restricciones a nivel de las provincias, no está llegando provisión de Buenos Aires y de Rosario; puertas de Misiones, recién se están autorizando desde Tucumán y falta de disponibilidad de hierros por la labor restringida de fábricas. Planteó que para cumplir con las normativas tienen dos grupos de empleados en distintos horarios.