El desafío de los padres separados en la pandemia

Entre malabares para combinar trabajo con tareas de cuidado o, a la distancia, intentando colaborar y mantener virtualmente el contacto lo más estrecho posible, madres y padres separados deben transitar el aislamiento lejos de sus hijos o con traslados mínimos, acordes a las excepciones dispuestas por el Gobierno nacional en tiempos de cuarentena para mitigar la propagación de coronavirus.

"La casa está muy silenciosa y como generalmente era yo la que pasaba más tiempo con él, lo extraño mucho pero decidimos que se quedara con el padre porque era lo más seguro", contó Eva a Télam, que es periodista y su trabajo se encuentra exceptuado del "aislamiento social, preventivo y obligatorio".

Separada del padre de su hijo de 9 desde hace 6 años, Eva intenta colaborar con la rutina a la distancia a través de las herramientas que ofrece la tecnología: "Cuando no está ocupado jugando en línea y me da bola, hacemos videollamadas, lo ayudo con la tarea, leemos textos que proponen en el colegio, que le está dando mucha tarea y trato de ayudar con lo que puedo desde casa". "Tenemos contacto todos los días y las preguntas suelen ser siempre las mismas: ¿cómo estás? ¿cómo te sentís? ¿qué comiste? ¿estás aburrido? Y siempre estoy pendiente de decirle que no se acueste tarde, que se levante más temprano y no pierda la rutina pero es imposible porque ya se perdió", contó.

Según disposiciones del Gobierno nacional, y partiendo de la premisa de que los niños se encuentran incluidos en el aislamiento social, preventivo y obligatorio, existen tres excepciones previstas para sacarlos a la calle: el regreso a la casa que es su centro de vida, razones laborales y por enfermedad de quien está a cargo del cuidado del niño. En esos casos, quien se encargue del traslado deberá llevar una declaración jurada y el DNI del menor de edad.

"Nosotros tenemos que trabajar los dos, así que nuestra hija pasa mitad de la semana en cada casa, va del auto a la puerta y de la puerta al auto, pero no tenemos otra opción porque tiene 4 años y no puede quedarse sola", contó a Télam Guido, reportero gráfico freelance.

"Es muy intenso, no es lo mismo compartir las tareas con alguien que estar solo; y si bien bajó mucho el trabajo tengo que hacer las cuatro comidas, limpiar, bañarla, jugar, prestarle atención, tratar de que no mire tele todo el día", contó.

Diego es arquitecto y desde que el presidente Alberto Fernández decretó el aislamiento el 19 de marzo pasado no ve a ninguno de sus tres hijos: "Decidimos que se quedaran con la madre porque es donde pasan la mayor cantidad de tiempo y es donde tienen todas sus cosas, pero la verdad es que se hace difícil".

"Hablamos todos los días por teléfono, a veces arreglamos videoconferencias familiares, ellos están bien, hacen la tarea, están en línea con sus amigos y si bien tienen ganas de venir a casa no es el momento todavía", contó Diego a Télam.

"La realidad es que el vacío afectivo se siente pero la tecnología ayuda y el hecho de estar acostumbrados a la dinámica de ser una familia de padres separados nos tiene a todos un poco más acostumbrados a transitar la distancia", agregó.

Patricia es traductora pública, hace home office desde hace años y es madre de Romina, de 21 años, y Pablo de 16: "Con mi exmarido no teníamos un acuerdo formal, los chicos iban arreglando con nosotros según la semana y si bien al principio se habían quedado los dos conmigo, al día dos mandé al adolescente con el padre".

"Es difícil, mi oficina es mi casa y al trabajo full time tenía que sumar los quehaceres domésticos, cocinar, perseguirlos a los dos para que ordenen, ayuden, estudien, hagan la tarea y no se peleen así que al día dos nos dividimos con el padre uno y uno", contó a Télam.

Patricia señaló que a nivel económico el acuerdo que tenían no se modificó y que la ausencia intentan reemplazarla por "contacto telefónico cotidiano y a veces videollamadas". "La verdad es que confío bastante en cómo lo cuida, no 100 por ciento como si estuviese conmigo pero estoy tranquila y eso hace que lleve mejor este momento en que no estamos juntos", apuntó Patricia.

Tucumán: creatividad

El Ente Cultural Turismo de Tucumán presentó un concurso de música, stand up, cuentos y dibujo expandido para niños, jóvenes y adultos durante el aislamiento obligatorio por la pandemia de coronavirus, y los ganadores serán elegidos por el voto de los tucumanos y recibirán premios en efectivo. Así lo indicaron ayer los organizadores al señalar que el concurso "Creando en Casa" busca "estimular la creación artística de los ciudadanos tucumanos en el contexto de la cuarentena", además de "dar visibilidad" al trabajo artístico y permitir "al público participar con su voto en la elección de los ganadores".

La recepción de los trabajos comenzó ayer y se extenderá hasta el 13 de abril y el certamen estará dividido en cuatro disciplinas: cuentos, música, stand up y dibujo expandido.

Formosa: riguroso

El ministro de gobierno de Formosa, Jorge González, advirtió ayer que cualquier persona que durante el aislamiento obligatorio ingrese a la provincia desde lugares donde exista circulación del coronavirus “será detenida y alojada bajo custodia policial en un hospedaje que deberá pagar” de su bolsillo.

Tras ratificar en el reporte de este sábado que en Formosa no se habían reportado casos sospechosos ni confirmados de coronavirus, explicó que esa disposición se aplica en los casos donde se compruebe la violación del aislamiento en medio de la pandemia. En ese sentido, indicó que “ayer se verificó la violación de la cuarentena obligatoria por parte de un hombre que se encontraba notificado de esta medida por haber ingresado a Formosa de lugares donde existe circulación viral y luego se lo trasladó a un hospedaje, que deberá pagar”.

“El hombre fue detenido y alojado en una celda de la comisaría jurisdiccional y luego se lo trasladó a un hospedaje que deberá pagar, con custodia policial”, remarcó el ministro. Gonzalez pidió “asumir nuestra responsabilidad ciudadana en el cumplimiento de las medidas sanitarias dispuestas para la protección de salud pública y de cada una de nuestras familias”. Asimismo, el Consejo de Atención Integral de la Emergencia (Covid-19) recordó que “de verificarse casos similares, la persona será alojada bajo custodia policial en un hospedaje, a su costa”