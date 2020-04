Es imprescindible jugar con los niños durante la cuarentena

Jugar es una necesidad y un derecho de la infancia que los adultos deben garantizar, y los pequeños con discapacidad no quedan exceptuados de esto porque ellos requieren con mayor énfasis de espacios de juegos a través del grupo familiar durante la cuarentena que impacta mucho más en ellos.

En ese sentido, Natalia Rojas, psicopedagoga y miembro de la Consultora Integral de Discapacidad explicó, en diálogo con El Tribuno de Jujuy, que "los niños y las niñas necesitan jugar y los que tienen una discapacidad también es por eso que su capacidad de acceso a los juguetes debería ser mayor. La adaptación y creación de juegos para los niños con discapacidad es básica para su desarrollo y para su estimulación durante el encierro".

Los juegos en la infancia son un sinónimo de "actividad de desarrollo y preparación para la vida adulta, es esencial para la vida social, el desarrollo cognitivo, en lo afectivo y comunicativo de los más chicos. Los juegos para los niños con discapacidad son una herramienta fundamental para lograr los objetivos educativos, es decir la educación no tendría sentido si no tuviéremos en cuenta las necesidades especiales de cada niño ya que el aprendizaje carecía de significado, eficacia y calidad", añadió.

Remarcó además que existe una gran variedad de discapacidades que puede ser la visual, la motriz o la intelectual, y es difícil establecer las pautas como para poder definir un juego de acuerdo a la edad. Debemos tener en cuenta la edad y el tipo de discapacidad que el niño tiene para poder planificar un juego y poder brindarle algún juguete.

Asimismo, sostuvo que "dependiendo de la discapacidad tienen ritmos de aprendizajes diferentes. Igualmente hay pautas generales como ser elegir juegos que permitan adaptarlos, promoviendo la exploración y la participación de ellos para que sepan qué es lo que pueden hacer, lo que no pueden hacer y lo que les gusta".

Siguió diciendo que "la estimulación a través de los juegos puede ser individual que refuerza la autonomía personal, o la estimulación grupal que favorece la comunicación y el trabajo en equipo. Al realizar actividades en grupos con niños con o sin discapacidad tenemos que usar los mismos juguetes para que ninguno se sienta excluido, por ejemplo, se puede jugar con arena, agua, pinturas plastilinas favorece el desarrollo sensitivo motor. O aquellos tradicionales como hacer palmas o cantar favorecen el desarrollo centro motor y fomenta las relaciones sociales".

Entretener y divertir

Para este contexto de cuarentena, "que es muy difícil para los padres entretener y divertir a los niños, se pueden hacer juegos con materiales accesibles que se encuentran en casa como hacer una casa de cartón, hacer collage, que cuenten cuentos, que inventen, podemos elegir una bolsa que no sea transparente y poner objetivos dentro de ella y que el niño meta la mano y adivine que objetos son. Podemos hacer ruidos de animales y que identifiquen que animal es. También dibujar, imitar, adivinar canciones, poner música y hacer que ellos marchen dentro de una habituación, hay muchos juegos para realizar dentro de casa. La idea es que los padres participen, tengan paciencia ya que está en ellos tener imaginación para que los chicos puedan pasar de la mejor manera la cuarentena", señaló.

Recomendaciones a chicos con autismo

Natalia Rojas indicó que los niños con autismo no toman de la misma manera esta situación, por eso es necesario tener en cuenta ciertas recomendaciones para que el encierro no les impacte de forma negativa.

Es aconsejable mantener una rutina, continuar con la terapia de manera virtual, “controlar sus accesos a los celulares, tablets, etc y armar cronogramas para el día a día y compartir eso con ellos, combinar diferentes tipos de actividades como ser juegos, descansos, actividades físicas, etc. a ellos deberíamos explicarles lo que está sucediendo, siempre con la verdad y sin asustarlos también es bueno crear espacios para que ellos puedan expresarse, son muchas cosas la que se pueden hacer dentro de la casa para que ellos no estén mal”, dijo.

Por último, comentó que “son un grupo más vulnerable por eso es importante mantener la rutina, la familia sufre mucho este cambio por eso se debe mantener lo que más se pueda las actividades que ellos ya venían haciendo antes de la cuarentena y fomentar los juegos, además de que los pequeños tengan acceso a las terapias de forma virtual”.

El papel de la familia juega un rol central y clave en la contención



NATALIA ROJAS/ PSICOPEDAGOGA.

Que el grupo familiar participe en estas actividades es fundamental, que cada integrante brinde su aporte es muy necesario porque los niños también sufren esta situación de encierro, por no ir a la escuela y salir a jugar aseguró la psicopedagoga Natalia Rojas, miembro de la Consultora Integral de Discapacidad.

Al respecto mencionó que “no siempre los dispositivos tecnológicos son los más convenientes por eso los padres y todo el entorno debe participar. Son momentos difíciles para todos y para ellos más, yo tengo un hermano con discapacidad y para mis padres es complicado contenerlos. Debe haber más contención por parte de las autoridades para respaldar la de los padres, en esto juego un papel fundamental la organización fundamental. Esperemos que pronto salgamos adelante y esto termine para volver a la normalidad”.

En la provincia de Jujuy existe una Consultora de Discapacidad y a través de este espacio los padres de niños con discapacidad pueden hacerles consultas a los especialistas.

Consultora de Discapacidad

Desde noviembre del año pasado existe esta institución que surgió con el fin de trabajar por los derechos de las personas con discapacidad mediante un equipo interdisciplinario que realizará la tarea de asesorar a colegios, centros vecinales, asociaciones, ongs, personas particulares y familiares de personas con discapacidad.

La institución funciona sin fines de lucro y brinda asesoramiento en derechos, leyes de discapacidad, autismo, accesibilidad, salud, en acompañamiento terapéutico, psicomotricidad en lo laboral y social. Las personas interesadas en comunicarse con ellos podrán hacerlo mediante los números 388- 155879427 o al 388-154602513.

Al respecto, Alicia Riviere, una de las fundadoras de este espacio, mencionó que es independiente y está compuesto por profesionales y particulares que se sumaron. Esta idea surge desde el 2018, yo ya tenía el proyecto armado y se fue postergando hasta que se dio”.