El dueño de Guaymallén dijo que no despedirá: "llegó el momento de perder"

Hugo Basilotta, vicepresidente e impulsor de la popular marca de alfajores, le dedicó un tuit a Alberto Fernández: “ Tranquilo Sr. Presidente !! Guayma No despedirá a NINGUNO de nuestros 200 operarios / as, le pagaremos todo su salario, trabajen o no, y cuando termine esta Puta pandemia, abriremos nueva planta, y tomaremos 100 más! Más CAVIAR !!

En una carta en la que incluyó a sus empleados citó el artículo 8 del Decreto 297/2020 que declaró la cuarentena obligatoria y advirtió que "durante la vigencia del aislamiento, los trabajadores y trabajadores del sector privado tienen derecho al goce integro de sus derechos laborales ".

Basilotta fue claro y en una charla con BAE Negocios señaló: “Veo mal los despidos y las suspensiones de trabajadores. De ninguna manera puede pasar, eso es lo último que tiene que hacer un verdadero empresario, nunca despedir a sus trabajadores. A mi suegro le fue mal en la vida y nunca dejó de pagar un sueldo o echó a un trabajador. Seguimos esas pautas, llegó el momento de perder, hay que saber perder en la vida y estamos preparados. Esa es la realidad, se enoje quien se enoje ”.