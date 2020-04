Más del 17% de las pymes estima no poder reabrir

A la espera de la reglamentación del decreto nacional 332 de medidas que ayudarían al sector comercial y de pymes, desde la Unión Empresarios de Jujuy (UEJ) ven con preocupación que tras encuestar al respecto, más del 17 % de los 220 consultados estima que no podrá reabrir sus puertas. Mientras el 43% podrá hacerlo con ayuda del Estado para pagar sueldos y el 43% ni con ese aporte lo podrá afrontar, por lo que les apremia la aplicación de las medidas.

El impacto en los sectores económicos de la cuarentena que paralizara al país fue tan fuerte que el sector se prepara para volver con mucha dificultad para pagar salarios, por lo que el sector espera que el decreto 332 se materialice y los beneficie con el 95% de las contribuciones patronales, entre otras medidas.

ALQUILER/ PIDEN CRÉDITO BLANDO A TASA CERO, MORATORIA DE IMPUESTOS Y SUSPENSIÓN DE TRABAJO.

"En la encuesta queríamos saber qué les había parecido la medida y nos hemos llevado muy mala impresión, hay un 17,7% de las pymes en la encuesta que está considerando no abrir sus puertas. Después hay un 40% que va a poder pagar los salarios con la ayuda del Gobierno, y otro 42 % que ni con la ayuda del Gobierno va a poder pagar los salarios, y solamente un 5% con recursos propios", precisó Luis Alonso.

La consulta se hizo entre 220 de sus socios integrantes de la Unión Empresarios de Jujuy, de la cual el 80,5% tiene hasta dos empleados, de 10 a 50 empleados tenía el 16,4%, y el 3,2% de 51 empleados a 250%.

Les consultaron cuáles son las medidas que servirían como programa público para ayudar a las pymes y las respuestas fueron dispares.

Los créditos blandos, las asignaciones y contribuciones nacionales que no se van a abonar y la postergación de tarifa, son los temas que le preocupan. Querían ver qué otras medidas servirían para las pymes, y la más elegida fue la de créditos "a tasa cero" para poder seguir adelante; flexibilizar la cuarentena activando parte del personal; postergación de la moratoria de impuestos provinciales.

CAPACIDAD DE PAGO/ EL 17,5 % PODRÍA PAGAR EL ALQUILER EN DOS MESES, DE LOS CONSULTADOS.

También la suspensión concertada según la Ley 223 de contrato de trabajo, que supone hacerlo por causas económicas dispuesta por el empleador, pero que debe ser aceptada previamente por el trabajador.

Otra consulta apuntó a quienes eran inquilinos, en qué tiempo podría afrontar el pago del alquiler en el contexto actual, por lo que el 77,4% afirmó que en un mes, el 17,5% en dos meses y el restante 5,2% eligió que necesitaría más.

Alonso explicó que la idea era tener una idea acabada de cómo están las pymes en la actualidad, cuyos resultados se entregó al Ministerio de Desarrollo Productivo donde plantearon los puntos que le preocupan. "Cómo se hace para pagar los salarios, es fundamental, pasa que hay que reglamentar el decreto 332 que se ha lanzado la semana pasada, si no se lograr reglamentar eso no vamos a recibir ayuda", explicó.

LUIS ALONSO

Sostuvo que si bien a nivel provincial se han postergado el pago de los impuestos, pero que no se eximieron, aseguró que Afip no dio ningún anuncio por lo que se debe pagar, y los impuestos nacionales por el decreto habría una eximición de aportes y contribuciones del 95% que al no estar aprobados supone que habrá que abonar para marzo, y podría aplicarse recién en abril.

También han pedido que se postergue la moratoria de manera que la deuda que genera la Afip en estos meses de pandemia se pueda incorporar a la que viene, porque les será difícil pagar hasta que se reactive el sector.

El decreto 332

Con el decreto 332 lanzado la semana pasada, se pretende aportar al sector productivo un programa cuya obtención le significará varios beneficios.

Entre ellos son postergación o reducción de hasta el 95% del pago de las contribuciones patronales al Sistema Integrado Previsional Argentino.

También la asignación compensatoria al salario, para todos los trabajadores en empresas de hasta 100 empleados. Para los empleadores de hasta 25 trajadores el 100% del salario neto, con un valor máximo de un salario mínimo vital y móvil vigente, 16.875 pesos. Para los empleadores de 26 a 60 trabajadores 100% del salario neto, con un valor máximo de hasta un 75% del salario.

Y para las firmas que tienen entre 61 y 100 trabajadores,100% del salario neto con valor máximo de hasta un 50% del salario mínimo vital y móvil vigente.

El Repro de Asistencia por la Emergencia Sanitaria para los trabajadores en relación de dependencia del sector privado en empleadores que superen los 100 trabajadores, tendrá un mínimo de 6.000 pesos y un máximo de 10.000 cada uno.

En tanto, el sistema integral de prestaciones por desempleo para los trabajadores que reúnan los requisitos previstos en las Leyes 24.013 y 25.371, accederán durante el período que defina la Jefatura de Gabinete, se elevarán los montos de las prestaciones económicas por desempleo a un mínimo de 6.000 y un máximo de 10.000 pesos.

Sobre la flexibilización

Si bien se comenzó a flexibilizar la cuarentena el viernes pasado con la minería, los aserraderos y corralones, y que continuará la próxima semana, para Alonso “más allá de que puedan abrir sus puertas, hoy día en la facturación de las pymes que están exceptuadas y están trabajando, está en un 15 %, o sea que no sirve es bajísima la venta, están complicados, más allá de los supermercados”, precisó Luis Alonso, de la Unión Empresarios de Jujuy.

Ante la inminente apertura de los sectores productivos explicó que el mayor consumo interno podría llegar a producir un aumento de las ventas, sin embargo consideró que esto será paulatino y no será instantáneo.

“Hay sectores como el turismo que va a tardar seis meses en recuperarse, la indumentaria también va a estar complicada, no es que ni bien abra las puertas mejora. Han abierto sectores que necesitan de otros para poder funcionar que están cerrados, el caso repuestos de máquinas, de vehículos”, precisó.

En ese sentido consideró que hay ciertas incongruencias en la apertura de los sectores que estimó que se deben saldar para encarar la próxima etapa de flexibilización de la cuarentena.

No obstante, el referente de la Unión Empresarios de Jujuy explicó que la circulación dentro de la provincia en materia comercial no hubo problema, y cuando surgió alguno por empresas para la provincia, han activado los resortes con el Ministerio de la Producción y se han salvado. Aseguró que en materia alimenticia no hay problema.