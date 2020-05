Dejó la cámara encendida en una clase online mientras se bañaba y lo echaron

Las clases virtuales pueden ser una gran herramienta en tiempos de cuarentena obligatoria por la pandemia del coronavirus, sin embargo, hay que tener ciertos recaudos para no pasar un mal momento. Como lo que le ocurrió a un joven universitario.

Un estudiante de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires (FIUBA) decidió tomarse un baño (acostado en la bañera y sin ropa) mientras presenciaba la clase virtual, pero en el momento menos pensado se le encendió la cámara.

Atento a una cátedra del departamento de Seguridad del Trabajo y Ambiente, el joven no se percató que tenía la cámara encendida y quedó expuesto ante docentes y alumnos.

Una estudiante de la cursada filmó la pantalla y lo envió a sus compañeros, en un video que puede escucharse: “Chicos, se le prendió la cámara, es muy grave, no sé cómo avisarle”. Pero el desafortunado episodio no tardó en viralizarse.

“Obviamente fue sin intención (tener la cámara encendida) y no le quise faltar el respeto a nadie. Pero tienen razón, así que disculpas a ustedes también. Me moría de la vergüenza y me fui de la clase. Y enseguida mandé un mail a la profesora”, comentó el joven a sus compañeros, en otro mensaje que se difundió en las redes.

Sin embargo, las autoridades de la universidad fueron determinantes y lo desmatricularon del curso por dejar la cámara encendida mientras estaba desnudo en la bañera, argumentando que fue una falta de respeto.

“Dada la falta de respeto que manifestaste en la clase de hoy, fuiste desmatriculado del curso. En cuanto recibamos los pasos a seguir te informaremos”, decía el mensaje que recibió Emiliano tras un primer correo electrónico en el que pidió disculpas a la profesora.

“Insto a todos a que se tomen esto con la seriedad que corresponde. El que no tiene ganas de tomar el curso que no lo tome. Las clases van a estar grabadas, se suben, las miran, fíjense, veremos el tema de las asistencias. Pero la verdad es que esto es una falta de respeto total, no vamos a admitir estas cosas. Espero que no vuelva a pasar, sobre todo con respeto a la compañera que está dando una clase, que la practicó y que la estudió”, completó.

En diálogo con Infobae, el decano de la Facultad de Ingeniería, Alejandro Martínez, especificó que el alumno no será expulsado y que la desmatriculación supone únicamente una medida preventiva hacia la resolución que adopten las autoridades durante la próxima semana.