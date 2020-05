VIDEO. Drogó a su esposo y le tatuó “Soy infiel” en la frente cuando dormía

Los celos en una relación no son cosa fácil. Y esta mujer no pudo tolerar el hecho de saber que su esposo le fue infiel. Por eso tomó una drástica decisión que cambiaría la estética del hombre para siempre.



Se tata de uno de las problemáticas presentadas en el famoso programa “Caso Cerrado”, el cual es conducido por la Doctora Ana María Polo. Donde un esposo se despertó y se dio cuenta que sentía un gran dolor en la frente. Todo fruto de la venganza y los celos.



Andrea y su esposo Luis, quienes ya tenían un poco más de dos años de casados, tenían un matrimonio envidiable. Hasta que ella descubrió que él le era infiel. Algo que no solo no pudo perdonar, sino que tuvo la necesidad de vengarse.



Fue asó que Luis se despertó a la mañana siguiente con el rostro adolorido. Y sobre todo con una enorme y horrible marca que su esposa dejó en su frente. Ya que Andrea le había realizado un humillante tatuaje a su esposo en la frente.



Es así que Luis decidió demandar a su esposa por todo los daños que el tatuaje que tenía en la frente le provocaría en un futuro no muy lejano. De esta manera llegaron al famoso programa de Ana María Polo.



Según la mujer, Luis es el hombre más infiel que existe. Por lo tanto, bien merecido tenía el castigo que está sufriendo. Ademas, confeso en pleno programa que lo durmió con algunas pastillas. Su objetivo era dejarlo prácticamente sedado.



Y la mujer aprovechó ese momento para vengarse de su marido. Le tatuó las dos siguientes palabras en la frente: “Soy Infiel”. Definitivamente un castigo que quizás es un poco extremo para el caso.

Fuente: Contexto