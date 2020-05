Obstetra se contagió de coronavirus y 50 embarazadas fueron puestas en cuarentena

Una clínica de la ciudad de Mar del Plata convocó a unos 50 pacientes de la institución, todas mujeres embarazadas y que fueron asistidas por un profesional en los últimos días que dio positivo en coronavirus. Serán sometidas a un hisopado para determinar si tienen Covid-19.

Según las autoridades, el profesional atendió a las embarazadas en ese lapso de 15 días. Por eso, desde la institución debieron notificar esas futuras mamás de la situación. Ahora deberán ponerse en aislamiento obligatorio, al menos, hasta que se conozcan los resultados de los tests.

El médico, identificado como Guillermo Cayrol, de 62 años, fue sometido a un test por Covid-19 la semana pasada y este lunes se confirmó que se infectó del virus que tiene al mundo en vilo. Por eso, la Clínica Pueyrredón debió contactar a las pacientes que lo vieron en los días anteriores a la confirmación del contagio.



También fue convocada la secretaria del médico y a otros profesionales de la salud que estuvieron en contacto con el galeno durante el último tiempo.

A finales de marzo, la doctora Liliana Vazquez, del Ministerio de Salud de la Nación, indicó que “las embarazadas, los recién nacidos y pacientes pediátricos no son las poblaciones vulnerables para este virus”. Por el momento, tampoco se evidenció transmisión transplacentaria del virus Sars-CoV-2 durante la gestación.

Sin embargo, las mismas embarazadas fueron incluidas por el Gobierno entre los grupos de individuos exceptuados de acudir a sus respectivos trabajos.

Cayrol está en estricto aislamiento en su domicilio en el Country Costa del Sol, de Balneario Parque Mar Chiquita, desde que la semana pasada fue detectado como caso sospechoso. Actualmente se encuentra bien de salud, sin síntomas y con “estricto seguimiento médico y notificación policial”.

En diálogo con el sitio Ahora Mar del Plata, el médico dijo no saber cómo se contagió, aunque tiene un indicio: "Estoy un poco sorprendido de cómo ocurrió todo esto. Surgió un caso de una trabajadora de la salud de la clínica del Niño que tuvo un contacto con un instrumentador que había estado trabajando esa semana en quirófanos de la clínica Pueyrredón".

"Yo sospeché con un cierto resfrío. Nada en especial. Me contacté con la doctora Miglioranza, una excelente profesional de la clínica, que me aconsejó que me adelantara el estudio y me lo hiciera al día siguiente. Me hice el hisopado, volví a mi domicilio y esperé el resultado en cuarentena, pensando en que me iban a dar una buena noticia y que iba a ir a trabajar al día siguiente. Pero dio positivo y me sorprendí", agregó.

"Esta vuelta me tocó, pero sabemos que todos los profesionales de la salud estamos altamente expuestos", señaló.

Tras la confirmación del positivo del obstetra, la institución le realizó el hisopado al resto del personal médico de la clínica y los resultados arrojaron que uno de los 38 estudiados también se contagió del virus. Por esa razón, también fueron contactados los pacientes de dicho profesional, cuya identidad no fue revelada, siguiendo un estricto protocolo.

La Clínica Pueyrredon, por su parte, precisó mediante un comunicado: “Desde la declaración de la pandemia hemos tomado todas las medidas de precaución, utilizando los elementos de protección para la atención de los pacientes y la seguridad de nuestro personal como los manuales indican, de manera de poder mantener la atención médica necesaria, tanto en consultorios externos, internaciones, guardia, laboratorio, diagnóstico por imágenes, etc”.