Unos 40 adolescentes y niños esperan una "familia solidaria"

En la provincia de Jujuy hay más de 40 niños, niñas y adolescentes que esperan a personas que los acojan a través del programa "Familias Solidarias" que promueve la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia donde convocan a quienes quieran comprometerse en el cuidado y atención de estos chicos que fueron extraídos de sus respectivos hogares por haber sufrido situaciones de violencia.

Están abiertas las inscripciones para las personas que deseen sumarse que deben poseer un perfil apto para poder realizar esta tarea que se trata básicamente de brindar contención a pequeños que atravesaron momentos muy difíciles que están superando por medio de especialistas.

En ese sentido, Claudia Choque, titular de esa secretaría mencionó, en diálogo con El Tribuno de Jujuy que "la institucionalización de un niño es el último recurso que usamos y la integración a una familia es el recurso más usado para su salud emocional, para que se sienta valorado en un ambiente afectuoso porque ahí es donde se brindan valores, en la familia. En ese marco hacemos este llamado en general para que se acerque la gente".

Para sumarse a esta iniciativa o para pedir más información se encuentran disponibles los números: 3884225010 o 3884600099. También a través de la línea 102 o en la sede de la dependencia ubicada en la calle Salta 1162.

"Que las personas no tengan miedo y que llamen, ya tenemos a muchas personas trabajando en este programa y la verdad que tiene mucho éxito. Actualmente tenemos más de 40 niños, niñas y adolescentes en esta situación que están en diferentes localidades. Son aproximadamente 17 los adolescentes y el resto pequeños que van desde bebés en adelante. Esto implica que pueden sumarse familias que vivan en el interior también porque cuando ocurren estos casos no son solamente en nuestra capital", añadió.

Asimismo sostuvo que "hay chicos que son del interior y traerlos a Jujuy para institucionalizarlos es como sacarlos de su entorno de vida por eso es importante contar con estas familias dentro de cada localidad. Ya tenemos antecedentes de familias que acogieron a pequeños y les dieron mucho amor. Ahora que no tenemos escuelas, pero cuando estaban abiertas, para ellos que alguien los busque y los lleve, que los ayude a hacer tareas o lleve al parque es muy lindo, se sienten queridos y les hace muy bien".

Aclaró que no se trata de una adopción, es solamente un vínculo temporal. Pero también están abiertas las inscripciones para el Registro de Adopción y pueden informarse a través de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. "Está bueno reactivar eso también y que la gente no dude en inscribirse para adoptar", remarcó.

Casos de maltrato

Choque aseguró que ya hay niños, niñas y adolescentes que sufrieron vulneración de derechos y están con una familia solidaria, también hay quienes las están esperando dentro de alguna institución y otros están siendo evaluados en sus respectivos hogares.

Al respecto indicó que "hay distintos dispositivos para abordar la problemática de vulneración de derechos a los más chicos, dependiendo de cada situación nosotros actuamos. El buen trato dentro de las familias es clave, los chicos aprenden más con el ejemplo que con la palabra por eso siempre hay que educarlos con amor y cariño, y no naturalizar la violencia bajo ninguna circunstancia. Si alguien necesita ayuda que no dude en solicitarla".

Mayoría de llamadas durante la pandemia por asuntos escolares

Claudia Choque, titular de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia comentó que la mayoría de las llamadas que recibieron en el 102 estuvieron ligadas a situaciones escolares que se les presentaron a madres y a docentes.

“La verdad que fue variada la cantidad de llamadas que tuvimos, muchas mamás llamaron preocupadas por las tareas de sus hijos, mayormente durante la primera semana de cuarentena que se sentían saturados. También hubo llamados de docentes preocupados porque no tenían respuestas de alumnos y nos decían que vayamos a ver qué les pasa”, expresó. Siguió diciendo que “en cada una de las situaciones que nos llegaron estuvimos, por suerte no hubo nada grave durante todo este tiempo. Tuvimos que ir a hogares que ya venían con problemas de violencia intrafamiliar, donde quedaban en el medio los niños. Nuestro trabajo ha sido durante la pandemia y hasta el momento en territorio.

Cuando arrancó el aislamiento, pensábamos que sólo íbamos a trabajar vía telefónica pero las realidades, los contextos en los que hay niños requieren de nuestra asistencia de forma personal”. Para finalizar afirmó que “la sociedad en general se involucró más este último tiempo, durante el aislamiento social. Al estar en sus casas estuvo más atenta la gente y nos llamó ante sospechas. Antes en las escuelas y otros lugares eran los espacios que los chicos usaban para contar lo que les pasaba pero al estar ahora en aislamiento se complicó, por eso desde la Secretaría estuvimos muy abocados a mandar materiales audiovisuales, a concientizar para que conozcan la línea 102, etc”.

La línea 102

Quienes hayan padecido situaciones de violencia podrán realizar la respectiva denuncia en la seccional policial más cercana o en el Ministerio Público de la Acusación ubicado en avenida Urquiza 462 de San Salvador de Jujuy. Los ciudadanos de la capital o de zonas aledañas podrán comunicarse al 102, la línea telefónica funciona durante las 24 horas.

Requisitos elementales

Para poder sumarse al programa “Familias Solidarias” se requiere tener entre 25 y 50 años, y pueden ser personas solas o aquellas que están en pareja conviviendo, no solamente matrimonios. En ese contexto, Claudia Choque señaló que “pueden haber excepciones porque hay personas que superaron los 50 años y siguen trabajando con nosotros como hogares transitorios. Tampoco tienen que ser sí o sí matrimonios, tienen que pasar todos por una entrevista que no es complicada, la misma no tiene el fin de agotar a las familias. Sino que queremos asegurarnos que los hogares a donde vayan ellos reúnan las condiciones necesarias para garantizarles su felicidad”. “Agradecemos a los Hogares de Belén que trabajan con nosotros de forma coordinada porque siempre nos dan una mano y colaboran con la Secretaría de Niñez como hogares transitorios para todos los pequeños que necesitan”, agregó.