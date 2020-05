Video. Escándalo por el hacinamiento entre infectados de Covid - 19 y pacientes que esperan resultados

Un escándalo se vive en una sala de atención del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el Hospital Ramos Mejía donde hacinaron a personas con coronavirus con aquellas que son casos sospechosos y esperan los resultados de los hisopados.

“El doctor me llamó hace un ratito y me dijo que mi nene de cinco años es positivo de coronavirus”, afirmó una mujer de la Villa Zabaleta a un Policía de la Ciudad de Buenos Aires en el Hospítal Ramos Mejía. La madre del niño comentó que no aisló a su hijo porque no le dijeron que estaba contagiado.

El niño de cinco años que dio positivo jugó durante un día entero con otros niños que estaban en el centro de salud a espera de los resultados del hisopado.

En estas condiciones tienen a las personas sospechosas de #coronavirus del Plan DetectAR en la 21-24. Hacinados en habitaciones sucias y sin información. Es vergonzoso e inhumano el trato que reciben del @gcba. Hay que resolverlo de manera urgente @horaciorlarreta pic.twitter.com/Ia3YDcxtF1 — Nacho Alvarez (@NachoAlvarezC4) May 19, 2020

“Ese nene jugó con mi hijo, tocó a aquel bebé y tocó a aquel otro bebé. Ahora seguro estamos todos infectados”, gritó una mujer en medio de la desesperación.

El presidente de la Junta Comunal 4 Nacho Álvarez acusó al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta por la situación y mostró que a los vecinos que son casos sospechosos los trasladan en un mismo vehículo.

“Por si fuera poco, mientras en los barrios del norte trasladan a las personas sospechosas en ambulancias del SAME, en el sur los amontonan como ganado en colectivos. No podemos permitir que siga habiendo ciudadanos de primera y de segunda”, informó Álvarez.